Larissa Manoela: ‘As coisas estão tão pesadas, tão amargas. Levar doçura ao cinema faz sentido’

Seis anos depois, Larissa Manoela está de volta às telonas: ela é a protagonista do novo Tá Escrito, divertido longa-metragem. Depois de vários projetos para o streaming e para a televisão, é o retorno para um dos caminhos que a atriz aprecia. “Estava doida pra voltar a fazer cinema raiz, na telona. Fiz filmes que foram pro streaming, a pandemia adiou outros lançamentos. Estava com sede de voltar para esse lugar”, disse Larissa Manoela, em entrevista ao Estadão.

O filme que possibilitou esse retorno de Larissa à tela grande tem uma das histórias mais inventivas do ano no cinema nacional. Na trama, Alice está vivendo um inferno astral quando recebe um misterioso livro de previsões astrológicas. O estranho é que ele está em branco. A partir daí, a protagonista vivida por Larissa irá escrever as previsões de cada signo do zodíaco, a partir do que ela quer, alterando a realidade de todos ao seu redor.

(Um aviso aos leitores de Áries, signo conhecido por gostar de intrigas e fofocas: a assessoria de imprensa do filme não permitiu perguntas sobre o recente e traumático rompimento financeiro entre Larissa Manoela e os pais. Essa trama fica para outra ocasião.)

Larissa Manoela estrela 'Tá Escrito' Foto: Paris Filmes/Divulgação

Dos astros para as telas

A ideia nasceu na cabeça do diretor e roteirista leonino Matheus Souza (Ana e Vitória, Apenas o Fim), que há tempos queria trabalhar com esse tema. “A astrologia é um tema identificável, todo mundo gosta. Quem não gosta, gosta de falar que não gosta”, brinca o cineasta. “Conecta e junta as pessoas. A astrologia é o resumo da conexão com o outro”.

Larissa, que é capricorniana na vida real e leonina no filme, viu nesse filme uma maneira de unir três coisas que queria. Primeiramente, entrar mais nesse universo da astrologia. Ela conta, inclusive, que acabou de fazer sinastria amorosa (uma análise do casal com base na astologia) com seu noivo, André Luiz Frambach. O segundo ponto foi trabalhar com Matheus Souza, que há tempos queria fazer um filme com Larissa. Pra fechar, marcar esse seu retorno à tela grande, que tanto queria.

“É um universo lúdico com a astrologia. Isso aproxima muito. As coisas estão tão pesadas, tão amargas. Levar doçura e leveza no cinema faz sentido nessa volta com ‘Tá Escrito’”, diz ela.

Karine Teles, Kevin Vechiatto, Larissa Manoela nos bastidores de 'Tá Escrito' Foto: Paris Filmes/Divulgação

Hoje, Larissa quer evitar se colocar em caixinhas – não quer apenas seguir no mundo da música, das novelas, da séries, do cinema. Mas vê a experiência da tela grande como sua preferida e garante que quer fazer mais projetos para os cinemas em 2024.

“Como artista, me realizo em muitas frentes. Amo teatro musical, novela, cinema, séries. Poder caminhar por esses projetos faz com que a gente tente encaixar espaços para cada uma dessas coisas”, diz ela, com dois longas e uma série em 2023. “Mas é a dramaturgia que faz com que meu coração bata forte. Amo viver diferentes personalidades e universos que eu, como pessoa, sei que não poderia viver. E o cinema tem esse gostinho especial. Já tenho outros projetos para 2024 e o cinema tem lugar guardado na minha agenda”.

Larissa Manoela estrela 'Tá Escrito' Foto: Paris Filmes/Divulgação

Fazendo bilheteria

Vale lembrar que Larissa é uma boa aposta de nome para alavancar a bilheteria de qualquer filme. Afinal, ela conseguiu arrebanhar um número impressionante de fãs desde que estreou na televisão, aos quatro anos. Matheus Souza chama a atenção de como é importante colocar na tela grande esses projetos que conversam com públicos mais jovens.

“É bom dialogar com os mais jovens. Afinal, os filmes preferidos da minha vida eu vi quando era adolescente. Os filmes que marcam a gente, de verdade, são os que a gente vê com essa idade, não quando somos adultos lavando louça”, diz Matheus. “É importante falar com eles. É importante retomar o público voltar aos cinemas para ver filmes nacionais.”

Larissa ressalta como sua presença nos cinemas, com um projeto como este, também é uma forma de conscientizar seu público mais jovem. “Tenho um público que cresce comigo, que está entendendo seu lugar no mundo, e que precisa valorizar a arte, a cultura, o cinema, os artistas e o entretenimento. É essencial a gente colocar isso na cabecinha dessas crianças que serão nosso futuro”, diz Larissa.

“Me sinto responsável por querer levar sempre algo que vá transformar e fazer com que elas pensem como será a vida e o futuro delas. Faço o que faço pensando em projetos que se comuniquem com esse público e com outros públicos também, já que estou crescendo, evoluindo e buscando coisas diferentes.” Larissa Manoela