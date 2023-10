Leonardo DiCaprio: figurino do ator em ‘Titanic’ será leiloado; valor deve alcançar R$ 1,2 milhão

O figurino usado por Leonardo DiCaprio para interpretar o personagem Jack no longa Titanic será leiloado e receberá lances a partir do dia 9 de novembro. A Propstore, empresa responsável pelo leilão, espera que os lances cheguem a £100 mil ou £200 mil – o equivalente a R$ 624 mil e R$ 1,2 milhão, respectivamente, conforme a cotação atual.

O figurino inclui a calça de veludo com suspensório, o colete preto e a camisa branca usados pelo ator no filme. A Propstore divulgou registros da etiqueta das roupas com o nome de DiCaprio e uma data – agosto de 1996 – para comprovar a autenticidade.

O longa, dirigido por James Cameron e estrelado também por Kate Winslet, chegaria aos cinemas brasileiros dois anos depois, em 1998. À época das gravações, o ator tinha 22 anos.

Captura de tela que mostra itens disponibilizados para leilão. Dentre eles, está figurino usado por Leonardo DiCaprio em 'Titanic'. Foto: Captura de tela/propstoreauction.com

Além do figurino de DiCaprio, o leilão também vai disponibilizar outros itens marcantes de clássicos do cinema. Dentre eles, está a cabeça do personagem C-3PO, do filme Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança, o escudo do Capitão América, de Capitão América: O Primeiro Vingador, e um roteiro de O Iluminado com anotações à mão de Stanley Kubrick.

O leilão terá início no dia 9 de novembro e se encerra no dia 12 de novembro. A Propstore permite lances online, por telefone ou pessoalmente em Londres, no Reino Unido.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais