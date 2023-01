Liliana Cavani volta à ativa com filme sobre a finitude

ANSA - A cineasta italiana Liliana Cavani, que completa 90 anos no dia 12, se prepara para finalizar seu novo filme, A Ordem do Tempo, inspirado em um livro homônimo do físico teórico Carlo Rovelli.

O longa retrata a história de um grupo de amigos de longa data que, durante uma festa de aniversário à beira-mar, descobre que o mundo pode acabar em questão de poucas horas.

Leia também ‘Pantera Negra: Wakanda Para Sempre’ já tem data para estrear no Disney+

A Ordem do Tempo é um livro de divulgação científica no qual Rovelli questiona, a partir de seus estudos e sua experiência no campo da física teórica, as ideias preestabelecidas da humanidade sobre o tempo, que não poderia ser visto como algo que corre de maneira perene e uniforme sempre na mesma direção.

Liliana agradece, em 2019, pelo Urso de Ouro Honorário em Berlim. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters

“Quis tanto fazer isso, e sou grata à produção, que assumiu essa responsabilidade. O livro de partida, do cientista e escritor Carlo Rovelli, me interessava muito, e também tive atores fantásticos, como Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Kseniya Rappoport e Valentina Cervi. O set foi um prazer imenso”, diz Cavani em entrevista.

Geração de peso

Conhecida pelo controverso filme O Porteiro da Noite (1974), que relata a relação sadomasoquista entre um ex-oficial de um campo de concentração nazista e uma de suas prisioneiras, Cavani é fruto de uma grande geração de cineastas que emergiu na década de 1970 e que inclui figuras como Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini e Marco Bellocchio, todos eles seus amigos.





“Eu vivo no set, assim me sinto em casa. O set de cinema, mas também de teatro, de ópera, de TV, jamais me cansa, o trabalho me fortifica”, acrescenta a cineasta, que diz sempre ter encontrado dificuldades para obter financiamentos para seus filmes. “Se uma mulher faz um filme e erra, é difícil que tenha outra chance, mas agora o clima parece ter mudado um pouco, as cineastas são cada vez mais numerosas”, afirma.