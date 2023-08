Live action do Chico Bento: veja novas fotos do filme que acaba de ser gravado

Em breve mais um longa com personagens de Mauricio de Sousa deve estrear nos cinemas. Agora será a vez de Chico Bento e sua turma darem as caras nas telonas. As filmagens de Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa já foram finalizadas e duas fotos inéditas foram divulgadas pela produção do filme.

Registro de bastidores com o ator Isaac Amendoim, que interpreta Chico Bento no cinema. Foto: Fabio Braga/Pivô Audiovisual/Divulgação

Interpretando o matuto mais querido dos quadrinhos brasileiros está o pequeno Isaac Amendoim. Em uma nova imagem de bastidores, ele aparece ao lado de uma câmera usada nas filmagens. Também foi divulgada uma foto dos dois antagonistas da história, Dotô Agripino e Genesinho, pai e filho interpretados por Augusto Madeira e o menino Enzo Henrique.

Na história escrita por Elena Altheman, Fernando Fraiha e Raul Chequer, a dor de cabeça de Chico Bento tem nome e sobrenome: o arrogante coronel Dotô Agripino, que ao lado de seu mimado filho Genesinho, vai tirar a paz do protagonista. Quando Agripino coloca em risco a goiabeira de Nhô Lau, a coisa fica séria. Então Chico e sua turma precisam se unir para salvar a árvore.

Dotô Agripino e Genezinho, pai e filho, que são antagonistas no longa. Foto: Fabio Braga/Pivô Audiovisual/Divulgação

Para o produtor executivo do núcleo audiovisual da MSP Marcos Saraiva, o projeto destaca a riqueza das histórias da Vila Abobrinha e também oferece uma oportunidade de reforçar a conexão do público com a natureza. “Os espectadores entrarão no clima interiorano que, aliado ao bom humor do protagonista, fará com que se apaixonem pela simplicidade do personagem e se identifiquem com a força que ele defende seus ideais”, diz.

“Foram dois meses de preparação e seis semanas de filmagens nas locações”, conta a produtora Bianca Villar, que é sócia da Biônica Filmes. Bianca promete um longa “com crianças, bichos e natureza. A vida boa na roça do Chico Bento”. O longa foi filmado no interior de São Paulo.