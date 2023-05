Live action da ‘Barbie’ ganha novo trailer e mostra boneca em aventuras no ‘mundo real’; veja vídeo

Nesta quinta-feira, 25, foi divulgado novo trailer do live-action da Barbie. Desta vez, o vídeo mostra a boneca mais loira do mundo presa no “mundo real”.

O longa que estreia em 20 de julho é um dos filmes mais aguardados do ano e conta com direção de Greta Gerwig, que também fez o roteiro ao lado de Noah Baumbach e produção de Amy Pascal, Margot Robbie e Robbie Brenner.

Nas cenas é possível ver o casal Barbie (Margot Robbie) e Ken (Ryan Gosling) se aventurando pelo mundo real e até sendo presos. Com roupas mega coloridas e fiéis aos figurinos oficiais da boneca que já tem 63 anos desde que foi lançada.

O trailer emocionante e engraçado ainda mostra o momento em que o CEO da empresa que confecciona as bonecas Barbies, - interpretado por Will Ferrell - faz de tudo para prender a boneca fugitiva.

A trilha sonora também conta com Dua Lipa, que fez uma participação no longa como Barbie Mermaid.

Assista ao trailer abaixo.

