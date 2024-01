‘Love-me’, filme sobre IA, tem boia e satélites ‘apaixonados’ e com ‘saudades’; conheça o enredo

AFP - Love Me, a proposta mais surreal e original desta edição do Sundance, nos Estados Unidos, traz Kristen Stewart e Steven Yeun como uma boia e um satélite alimentado por inteligência artificial (IA) que iniciam um romance após a humanidade desaparecer da Terra.

Os atores Kristen Stewart e Steven Yeun em 'Love me Foto: Justine Yueng/ Sundance Institute

Aparentemente, os únicos dois dispositivos que sobreviveram, a boia e o satélite em órbita, tentam superar a sua solidão conversando através de milhares de quilômetros e durante milhões de anos, numa ligação improvável. Para construir suas personalidades do zero, eles pesquisam na internet informações sobre a civilização humana, muitas vezes imitando comportamentos humanos absurdos e constrangedores que encontram nas redes sociais de influenciadores.

“Para nós não é um filme sobre IA. Mas sobre nós, na perspectiva da IA”, disse o codiretor Andy Zuchero, durante a estreia mundial do evento nesta sexta-feira em Utah, onde está sendo realizada a 40ª edição do festival do Festival de Cinema de Sundance.

“É um pouco como tentar abordar a humanidade em 2024.”

Stewart e Yeun são as vozes da boia e do satélite e gradualmente aparecem em cena em vários formatos visuais enquanto as máquinas constroem seu próprio metaverso surreal.

“Este é um mundo em que não estamos mais”, disse Stewart no tapete vermelho.

“O grito que deixamos [na Internet, que guarda os vestígios da humanidade] é acima de tudo, Love me!” disse a estrela de Crepúsculo.