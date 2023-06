Luc Besson: Diretor francês é declarado inocente por acusações de estupro

O diretor francês Luc Besson foi declarado inocente das acusações de estupro em que estava envolvido desde 2018 nesta quinta-feira, 21. O cineasta havia sido denunciado pela atriz belgo-holandesa Sand Van Roy por crimes que teriam sido cometidos por dois anos de relação com “domínio profissional” por parte de Besson.

A decisão foi da Cour de Cassation, o equivalente à Suprema Corte francesa, segundo informações da Variety. O documento que declarou o diretor inocente, obtido pela revista, afirma que “após examinar a admissibilidade do recurso e os autos da instrução, o Cour de Cassation determinou que não existe, no momento, nenhum meio para permitir a admissão do apelo”.

Luc Besson é inocentado por acusações de estupro. Foto: Axel Schmidt / REUTERS

A atriz foi condenada a pagar € 2,5 mil – o equivalente a R$ 13 mil, conforme a cotação atual – ao cineasta. O caso havia sido arquivado em 2019. Sand, porém, resolveu seguir em frente com as denúncias e o processo, com constituição de parte civil, sofreu um novo arquivamento em 2021.

O cineasta foi denunciado por outras oito mulheres por agressões sexuais e gestos inapropriados. Os testemunhos foram coletados pelo jornal francês Mediapart, mas quase todos prescreveram.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais