Macaulay Culkin se emociona ao ver irmão Kieran Culkin vencer Oscar: ‘Eu chorei’

O ator Macaulay Culkin confessou ter se emocionado no último domingo, 2, ao ver seu irmão, o também ator Kieran Culkin, vencer o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Kieran era tido como o favorito da categoria por seu papel em A Verdadeira Dor, filme de Jesse Eisenberg.

“Só assisti Melhor Ator Coadjuvante. Foi a única coisa que vi”, confessou o ator à revista norte-americana Variety. “Eu chorei. E pensei, ‘Eu vou te ver mais tarde!”. Ao lado de sua esposa, a atriz Brenda Song, Macaulay compareceu à festa pós-cerimônia organizada pela revista.

O casal Brenda Song e Macaulay Culkin na festa do Oscar 2025 da Vanity Fair. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Ao ser questionado se ele esperava que o seu irmão fosse vencer o prêmio, Macaulay foi sincero. "É óbvio. Vamos ser realistas, nós podemos falar isso", brincou. "Ele estava na fileira da frente, no corredor, perto das escadas. Não tinha a menor chance dele não ganhar." Em A Verdadeira Dor, os primos David (Jesse Eisenberg) e Benji (Kieran Culkin) viajam até a Polônia para homenagear a avó, que acaba de morrer. Ao explorar sua herança judaica e as dores do holocausto, os dois entram em conflito e antigas tensões familiares ressurgem.

A atuação de Kieran Culkin é o ponto alto do longa e faturou todos os principais prêmios da temporada, incluindo o Oscar. Por trás do caótico Benji, no entanto, há uma bela reflexão sobre família, saúde mental e pertencimento.