‘Magic Mike 3′ supera ‘Avatar’ e ‘Titanic’ e lidera bilheterias

O terceiro longa da franquia Magic Mike foi o filme de maior bilheteria neste fim de semana nos Estados Unidos, superando por pouco duas obras de James Cameron, Avatar: O Caminho da Água e Titanic.

Magic Mike’s Last Dance arrecadou 8,2 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana nos cinemas norte-americanos, segundo estimativas divulgados neste domingo, 12.

Magic Mike’s Last Dance, dirigido por Steven Soderbergh, teve uma estreia bem modesta, em apenas 1.500 cinemas. O filme iria direto para o serviço de streaming HBO Max, mas a Warner Bros mudou de ideia e fez a estreia antes nas salas.

Avatar: O Caminho da Água, em seu nono fim de semana, conquistou 25,8 milhões de dólares totalmente, somando um total de 2,2 bilhões, que lhe coloca como o quarto longa de maior arrecadação e se aproxima de Titanic.

O relançamento de Titanic se deu em 2.464 salas nos Estados Unidos. A Paramount se encarregou do lançamento em nível nacional e a The Walt Disney Co a nível internacional em 51 territórios. Ao todo, o filme recebeu 22,3 milhões globalmente, dos quais 2 milhões vieram de cinemas IMAX. Titanic tem um acumulado global estimado em 2,2 bilhões de dólares, sendo a terceira produção mais bem-sucedida de todos os tempos.

Em quarto lugar ficou 80 for Brady, um filme sobre o jogador de futebol americano Tom Brady, em seu segundo fim de semana, com 6 milhões de dólares. O filme da Paramount já acumulou pouco menos de 25 milhões até agora.

Confira o Top 10 de bilheterias de cinemas dos EUA neste fim de semana, segundo as projeções. Os valores estão em dólar.

1º - 8,2 milhões - Magic Mike’s Last Dance

2º - 6,9 milhões - Avatar: O Caminho da Água

3º - 6,4 milhões - Titanic

4º - 6 milhões - 80 for Brady

5º - 5,5 milhões - Batem À Porta

6º - 5,5 milhões - Gato de Botas 2: O Último Pedido

7º - 2,6 milhões - O Pior Vizinho do Mundo

8º - 2,6 milhões - Desaparecida

9º - 2,4 milhões - M3GAN

10º - 1,2 milhões - Alerta Máximo