Os fãs vão poder viver a realidade do “mundo Barbie” nos próximos dias. O Airbnb, plataforma de locação de hospedagens, anunciou que a reforma da “Mansão da Barbie”, em Malibu, Los Angeles, nos Estados Unidos, foi finalizada.

A casa recebeu uma pintura rosa brilhante, a instalação da pista de dança de patins, diversas poltronas cor de rosa, piscina com borda infinita, o guarda-roupa com looks de cowboy do Ken, e o icônico escorregador cor de rosa - que também está presente na casa do filme de Margot Robbie.

Mansão da Barbie em Malibu é reformada e fãs poderão alugar o espaço; veja vídeo e saiba como Foto: Reprodução/Airbnb

“Bem-vindo ao meu Kendom! Enquanto Barbie estiver fora, ela entregou as chaves de sua Malibu DreamHouse neste verão e meu quarto pode ser seu durante uma noite. Adicionei alguns toques para trazer uma Kenergy. Ela está situada perfeitamente acima da praia e conta com uma vista panorâmica. É um sonho realizado ”, diz o início do anúncio.

Será possível fazer a reserva a partir das 10h no dia 17 de julho, para estadia de uma noite para até dois hóspede nos dias 21 e 22 de julho. O Airbnb ressalta que a acomodação é de propriedade privada e os responsáveis deverão arcar com despesas como alimentação e transporte até o local - além do valor da hospedagem que ainda não foi divulgado.

O valor da locação da casa real da Barbie será doado para a Save the Children, uma organização não governamental que ajuda famílias e comunidades ao redor do mundo.

Continua após a publicidade

A casa foi inaugurada em 2019 para celebrar os 60 anos da boneca e o espaço foi reformado para comemorar o lançamento de Barbie: O Filme, que tem previsão de estreia em 20 de julho. Além de Margot Robbie como Barbie, o elenco conta com outros nomes como Ryan Gosling, interpretando um dos Ken, Dua Lipa, Will Ferrell, Simu Liu e Ncuti Gatwa.