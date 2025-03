Marcelo Rubens Paiva encontra versão pirata de ‘Ainda Estou Aqui’ e diverte seguidores: ‘Filé?’

O escritor Marcelo Rubens Paiva, autor do livro Ainda Estou Aqui, divulgou uma imagem curiosa em suas redes sociais neste domingo, 9.

Em seu X, o antigo Twitter, o filho de Rubens e Eunice Paiva compartilhou a capa de um DVD pirata do filme de Walter Salles. O longa, que faturou o Oscar de Melhor Filme Internacional, foi baseado na obra escrita por Marcelo.

Marcelo Rubens Paiva compartilha foto de um DVD pirata de "Ainda Estou Aqui". Foto: @marcelorubens via X

Na imagem, a capa amassada de um disco falso apresenta o filme “Ainda to Aqui”. Além do cartaz do filme, também é possível ler uma garantia de qualidade técnica: “Imagem e som filé”.

“Filé?”, questionou o escritor brasileiro em seu perfil no X. Os seguidores do autor, então, explicaram que o termo era uma gíria que significava algo de boa qualidade.

“Filé é sinônimo de coisa boa, arretada, extraordinária em boa parte do Nordeste, amigo”, escreveu o jornalista e escritor Xico Sá.

“Sinônimo de pirataria de boa qualidade, ou seja, o camarada não gravou a tela do cinema com o celular, provavelmente, ele baixou o MP4 em alta resolução e disponibilizou por um preço mais acessível”, escreveu outro usuário.