Marcelo Rubens Paiva recebe homenagem ao voltar para casa após Oscar de ‘Ainda Estou Aqui’; veja

Marcelo Rubens Paiva usou as redes sociais para compartilhar a surpresa que recebeu ao chegar na sua casa, em São Paulo, nesta quinta-feira, 6. O autor de Ainda Estou Aqui foi recebido com uma faixa comemorando o primeiro Oscar do Brasil.

Marcelo Rubens Paiva foi recebido com uma surpresa em sua casa em São Paulo. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O filme de Walter Salles, baseado no livro de Paiva, foi o vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro na noite do último domingo, 2.

PUBLICIDADE “Nós vamos sorrir! Viva Marcelo e Eunice Paiva”, diz o letreiro na casa do autor. Além da estatueta de Melhor Filme Internacional, Ainda Estou Aqui também foi indicado ao prêmio de Melhor Filme, categoria vencida por Anora.

Publicidade

Fernanda Torres também recebeu sua primeira indicação ao Oscar. Ela disputou o prêmio de Melhor Atriz por sua atuação como Eunice Paiva. A vencedora da categoria foi Mikey Madison.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais