O filme que garantiu a Marieta Severo o prêmio de Melhor Atriz no Madrid Film Awards (MADFA) 2023 está prestes a chegar aos cinemas para o grande público. Domingo À Noite, que ainda tem nomes como Zé Carlos Machado e Natália Lage no elenco, estreia no dia 4 de abril. Assista ao trailer acima.

Marieta Severo estrela 'Domingo À Noite', drama tocante sobre casal diagnosticado com Alzheimer. Foto: Christian Rodrigues/Divulgação

O longa acompanha Margot, de 75 anos, uma das maiores atrizes do Brasil. Há mais de 50 anos, ela é casada com o premiado escritor Antônio, diagnosticado com Alzheimer avançado. A artista enfrenta desafios ao tentar finalizar seu último filme e cuidar do marido sozinha. Tudo muda quando Margot também descobre a doença. A trama, roteirizada por Bruno Gonzalez e dirigida por André Bushatsky, foi inspirada por uma experiência pessoal do roteirista. Bruno percebeu o quanto o Alzheimer afeta diversas famílias após a morte do avô e o surgimento dos primeiros sintomas na avó.

Marieta Severo e Zé Carlos Machado em 'Domingo À Noite'. Foto: Christian Rodrigues/Divulgação

Domingo À Noite retrata a força do silêncio e da passagem do tempo através do uso do plano sequência, técnica cinematográfica que não possui cortes – ou os faz imperceptíveis. “É o ritmo real da vida dos protagonistas, incomoda, faz querer acelerar a vida. E, muitas vezes, a vida não aceita aceleração e nem retorno ao passado. Cada passo precisa ser pensado, dado sem pressa, por mais urgência que se queira ter”, comenta o diretor.

A produção do longa teve início em meio à pandemia da covid-19, em 2020, e, à época, não contou com incentivo fiscal do governo, segundo a produtora Márcia Nepomuceno. Ele estreou no Festival do Rio 2022 na categoria Hors Concours Novos Rumos e, além do MADFA, também esteve presente em festivais como o Montreal Independent Film Festival 2022 e se tornou o único filme brasileiro a ser selecionado na mostra virtual do Boston Film Festival 2022.