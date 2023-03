Mark Hamill leva a voz de ‘Star Wars’ para alertas de ataque na Ucrânia; ouça

AP - “Atenção. Alerta de ataque aéreo”, diz a voz com a seriedade de um cavaleiro Jedi. “Prossiga para o abrigo mais próximo.”

É um momento surreal em uma guerra já surreal: o tom de barítono grave, mas calmante, do ator Mark Hamill, o Luke Skywalker de Guerra nas Estrelas, exortando as pessoas a se protegerem sempre que a Rússia lançar outro bombardeio aéreo na Ucrânia.

A intrusão da fantasia de ficção científica de Hollywood nas sombrias realidades diárias da guerra na Ucrânia é uma consequência da decisão de Hamill de emprestar sua famosa voz ao Air Alert - um aplicativo para download vinculado ao sistema de defesa aérea da Ucrânia. Quando as sirenes de ataque aéreo começam a uivar, o aplicativo também avisa os ucranianos que mísseis russos, bombas e drones explosivos mortais podem estar chegando.

Pessoas buscam refúgio em uma estação de metrô em Kiev, na Ucrânia Foto: Francisco Seco / AP

“Não seja descuidado”, aconselha a voz de Hamill. “Seu excesso de confiança é sua fraqueza.”

O ator diz que admira - de longe, na Califórnia - como a Ucrânia “mostrou tanta resiliência sob circunstâncias tão terríveis”. Sua luta contra a invasão russa, agora em seu segundo ano, faz lembrar a saga Guerra nas Estrelas, diz ele - de rebeldes corajosos lutando e finalmente derrotando um vasto e assassino império. Dar voz à versão em inglês do aplicativo de ataque aéreo e ainda conferir seu toque de Guerra nas Estrelas foi sua maneira de ajudar.

“Um conto de fadas sobre o bem contra o mal está em ressonância com o que está acontecendo na Ucrânia”, disse Hamill em entrevista à Associated Press. “O povo ucraniano se unindo à causa e respondendo tão heroicamente. É impossível não se inspirar em como eles resistiram a esta tempestade.”

Quando os perigos dos céus passam, Hamill anuncia por meio do aplicativo que “o alerta aéreo acabou”. Ele então termina com uma frase edificante: “Que a Força esteja com você”.

Hamill também está levantando fundos para comprar drones de reconhecimento para as forças ucranianas nas linhas de frente. Ele autografou pôsteres com o tema Guerra nas Estrelas que estão sendo sorteados.

Homem segura seu smartphone anunciando um ataque aéreo em Kiev, na Ucrânia Foto: Evgeniy Maloletka / AP

“Aqui estou sentado no conforto da minha própria casa quando na Ucrânia há falta de energia e escassez de alimentos e as pessoas estão realmente sofrendo”, disse ele. “Isso me motiva a fazer o máximo que posso.”

Embora o aplicativo também tenha uma configuração de idioma ucraniano, dublado por uma mulher, alguns ucranianos preferem que Hamill dê a má notícia de que outro bombardeio russo pode ser iminente.

Nos piores dias, as sirenes e o aplicativo soam a cada poucas horas, dia e noite. Alguns acabam sendo alarmes falsos. Mas muitos outros são reais - e muitas vezes mortais.

Bohdan Zvonyk, um usuário de aplicativo de 24 anos que mora na cidade de Lviv, no oeste do país, repetidamente atingida, diz que escolheu a narração de Hamill em vez do cenário ucraniano porque está tentando melhorar seu inglês. Ele também é um fã de Guerra nas Estrelas.

“Além disso”, disse ele, “poderíamos usar um pouco do poder que Hamill nos deseja.”

Após um alerta, Zvonyk estava andando de trólebus quando a voz de Hamill soou em seu telefone. Ele disse que o homem na frente “se virou para mim e disse, sorrindo: ‘Oh, aqueles malditos Sith’”, para descrever as forças russas. Os Sith são os inimigos malévolos dos benfeitores Jedi.

Olena Yeremina, uma gerente de negócios de 38 anos na capital, Kiev, disse que a aprovação de Hamill com o “Que a Força esteja com você” a fez rir a princípio. Agora seu humor duradouro lhe dá força.

“É uma frase muito legal para essa situação”, disse ela. “Eu não diria que me sinto como uma Jedi ucraniana, mas às vezes essa frase me lembra de endireitar os ombros e continuar trabalhando.”

Às vezes, pode ser sábio desligar Hamill. Yeremina esqueceu de fazer isso em uma viagem para fora da Ucrânia - para Berlim - e pagou pelo erro quando o alarme começou a soar às 6h e, novamente, quando ela pegou o metrô na capital alemã. Ela não estava sozinha. Outra pessoa no vagão do metrô também tinha o aplicativo e ele entrou em erupção também. Os dois primeiro xingaram, mas depois “isso fez eu e aquela pessoa sorrirmos”, lembrou Yeremina.

A Ajax Systems, fabricante ucraniano de sistemas de segurança que co-desenvolveu o aplicativo, espera que o poder estelar de Hamill encoraje as pessoas fora da Ucrânia a baixá-lo - para que tenham um gostinho da angústia lançada sobre os ucranianos por alarmes destruidores de nervos e anunciantes de morte e destruição no ar.

“Com a abordagem de Mark, não será tão assustador”, disse Valentine Hrytsenko, diretor de marketing do Ajax. “Mas eles vão entender de alguma forma o contexto.”

No primeiro ano da invasão, os alarmes antiaéreos soaram mais de 19 mil vezes em todo o país, então “é claro que as pessoas estão ficando cansadas”, disse ele. O aplicativo foi baixado mais de 14 milhões de vezes. Hrytsenko está entre aqueles que usam sua configuração de língua inglesa para ouvir a voz de Hamill.

“Para os fãs de Star Wars, parece realmente fantástico”, disse ele. “É uma espécie de mentalidade ucraniana encontrar algum humor mesmo na situação ruim ou tentar ser positivo.”

Hamill está satisfeito com o fato de a saga de ficção científica estar novamente transportando pessoas, mesmo que apenas temporariamente, para sua galáxia muito, muito distante.

“Isso inspira as pessoas”, disse ele. “Todo mundo volta a ter 6 anos de idade novamente. E, se o filme puder ajudar as pessoas a passar por momentos difíceis, melhor ainda.”