Marvel revela cenas de ‘Wakanda para Sempre’

O Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) pode não ter ficado muito feliz com Rogers: O Musical, que ele assiste na sua série. Mas Kevin Feige, o chefão do Marvel Studios, gostou e trouxe um número musical para o palco da D23 Expo, em Anaheim (Califórnia), na melhor tradição da Disney.

Depois da apresentação, Ryan Coogler mostrou uma cena de Pantera Negra: Wakanda para Sempre, com a presença de Angela Bassett, Winston Duke, Tenoch Huerta e Letitia Wright, que falou sobre honrar a memória de Chadwick Boseman, o Pantera Negra nos filmes anteriores, morto em 2020.

Cosplayers assistem ao trailer de Pantera Negra: Wakanda Forever, exibido pela Marvel durante a D23. Foto Mark J. Terrill / AP Foto: AP / AP

Na cena, a Rainha Ramonda (Bassett) está falando na ONU contra a pressão para comercializar o vibranium, dizendo que o perigo está no uso que outros países querem fazer dele. O filme encerra a Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, que abre a Fase 5, trouxe Paul Rudd (Scott Lang/Homem-Formiga), Evangeline Lilly (Hope Van Dyne/A Vespa) e Jonathan Majors (Kang) à D23 Expo.

A plateia assistiu a uma cena em que Scott, Hope, a filha adolescente de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), Janet (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas) são sugados para o Reino Quântico. Como a presença de Jonathan Majors indicou, a produção tem conexão com Vingadores: A Dinastia Kang.

A maior decepção foi a falta de novidades sobre Quarteto Fantástico. Feige apenas confirmou oficialmente que Matt Shakman será o diretor.

O novo Capitão América também foi à D23. Anthony Mackie, que faz Sam Wilson, apareceu junto de seus companheiros de elenco em O Falcão e o Soldado Invernal Danny Ramirez (Joaquin Torres) e Carl Lumbly (Isaiah Bradley), além do diretor de Capitão América: New World Order, Julius Onah. Juntos, eles anunciaram a entrada no elenco de Tim Blake Nelson, como O Líder, e Shira Haas, como Sabra.

A D23 Expo também foi o lugar escolhido para a revelação da formação dos Thunderbolts: Yelena Belova (Florence Pugh), Treinador (Olga Kurylenko), Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Guardião Vermelho (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), James “Bucky” Barnes/O Soldado Invernal (Sebastian Stan) e John Walker/Agente Americano (Wyatt Russell).

Fãs fantasiados conversam durante a convenção da Disney que apresentou as próximas novidades. Foto Guillermo Azábal / EFE Foto: EFE / EFE

Entre os filmes de cinema, o último a ser apresentado foi The Marvels, com a presença da diretora Nia DaCosta e das atrizes Iman Vellani (Kamala Khan/Ms. Marvel), Teyonah Parris (Monica Rambeau) e Brie Larson (Carol Danvers/Capitã Marvel). Elas mostraram algumas cenas do filme com as três trocando de lugar uma com a outra.

Mas o UCM não é composto apenas de longas-metragens. O painel na D23 Expo também trouxe vários projetos para o Disney+, como Ironheart, de Ryan Coogler, que anunciou oficialmente a escalação de Anthony Ramos para fazer Parker Robbins, o Capuz, Echo, Daredevil: Born Again, que reuniu no palco Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, e a segunda temporada de Loki, que tem a entrada de Ke Huy Quan (Indiana Jones e O Templo da Perdição) no elenco.

Don Cheadle falou de suas duas séries: Invasão Secreta, com Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Ben Mendelsohn, Olivia Colman, Emilia Clarke e Kingsley Ben-Adir, e Armor Wars.

E Michael Giacchino, compositor da trilha de filmes como Up - Altas Aventuras, estreia na direção com o especial de Halloween Werewolf by Night, com Gael García Bernal e Laura Donnelly, uma homenagem aos filmes de terror dos anos 1950.