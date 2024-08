Mais de 15 anos depois do lançamento de 13 Homens e um Segredo, terceiro filme da franquia de ação com George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon, fãs ainda se perguntam se a gangue de ladrões poderia retornar para mais uma sequência. Para a felicidade do público, Damon animou expectativas ao ser questionado sobre o futuro da franquia em uma recente entrevista: “Acho que depende de conseguirmos unir o grupo inteiro e termos um bom roteiro. Podemos ver para onde vai, mas não ouvimos muito sobre isso até agora”.

Brad Pitt, George Clooney e Matt Damon em '12 Homens e um Segredo', lançado em 2004 Foto: Warner Bros Entertainment/Divulgação

PUBLICIDADE Considerando a amizade próxima entre os atores, e que Damon está atualmente promovendo Os Provocadores, seu novo thriller de ação, ao lado de Casey Affleck, outro integrante da franquia de 11 Homens, a união do grupo não parece tão improvável. Mais do que isso, segundo Damon, os colegas de elenco estão interessados no projeto: “Obviamente, estamos abertos para isso. Amamos todos aqueles caras e o grupo inteiro, e seria realmente divertido”, concluiu. Em 2021, o ator Don Cheadle também expressou interesse em mais uma sequência. É provável, no entanto, que o impedimento seja tanto o diretor Steven Soderbergh, que revelou em janeiro não estar interessado em mais um filme, e Brad Pitt, que declarou em 2020 não querer se encontrar em uma situação financeira em que “precisaria fazer um 14 Homens e um Segredo”.

A trilogia de filmes, inicialmente um remake do longa de mesmo nome de 1960, começou em 2001 com 11 Homens e um Segredo e foi um dos maiores sucessos comerciais daquele ano. Além das duas sequências, a franquia também ganhou um reboot com um elenco majoritariamente feminino em 2018.

O novo filme de Matt Damon, Os Provocadores, estreia no próximo dia 9 na Apple TV+.