Mattel anuncia filme da Polly Pocket com Lily Collins

Desde o lançamento do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) em 2008, as empresas de entretenimento tentam emplacar um sucesso para chamar de seu. Desta vez, embalada pelo sucesso de Barbie, a Mattel planeja os próximos passos para se consolidar nos cinemas.

Em entrevista para a Variety, o empresário Ynon Kreiz, CEO da Mattel, revelou que o sucesso de Barbie abriu as portas para a empresa seguir caminhos nas telonas. “Filmes de sucesso se prestam a mais filmes e a nossa ambição é criar franquias”, afirma Kreiz.

O anúncio feito pela empresa envolve a produção de diversas propriedades da Mattel em desenvolvimento para os cinemas, incluindo Polly Pocket, que será protagonizado pela Lily Collins e escrito pela Lena Dunham (Girls), Barney, produzido pelo Daniel Kaluuya (Corra!) e Hot Wheels, com produção do J. J. Abrams.

Confira abaixo a lista completa de projetos anunciados:

Barney

Daniel Kaluuya vai produzir 'Barney' para a Mattel Foto: Todd Wawrychuk/A.M.P.A.S./Handout via Reuters

Produção: Daniel Kaluuya

O icônico dinossauro roxo terá um filme de ação surrealista. “Será uma história sobre identidade e descobrir quem você ama e quem se sente alienado” explica Robbie Brenner, produtora executiva do filme da Barbie e dos próximos projetos da Mattel. “Será para adultos, com temas adultos”.

Polly Pocket

Lily Collins interpreta protagonista do seriado 'Emily em Paris' Foto: Netflix

Estúdio: MGM

Protagonista: Lily Collins

Roteiro e Direção: Lena Dunham

A estrela de Emily In Paris será a boneca Polly Pocket em uma comédia escrita e dirigida pela criadora de Girls. “Tem sido uma colaboração incrível. Lena é tão colaborativa e arregaça as mangas e gosta muito de rolar nas notas e ouvir. Ela é incrível. Lily é tão inteligente e tão específica e tão produtiva. Foi uma colaboração incrível, então estamos entusiasmados com isso. Com sorte, faremos isso em algum momento no futuro”, afirma Brenner.

Hot Wheels

O diretor J.J. Abrams (na foto com o filho Henry) vai produzir 'Hot Wheels'. Foto: Instagram/@marvel

Estúdio: Warner Bros.

Produção: JJ Abrams

Abrams descreveu a adaptação como “fundamentada e corajosa”. Brenner disse à Variety que suas palavras significam que o filme terá “personagens reais com os quais você pode se relacionar, que são tridimensionais, que têm jornadas emocionais”. Ela acrescenta: “Olhe para qualquer filme do J.J. Abrams. Todos têm uma história incrível e personagens incríveis. Isso era algo importante para ele, fazer um filme que não fosse apenas divertido e empolgante, mas que tivesse emoções reais e riscos reais”, explica a produtora.

Rock Em Sock Em Robôs

A estrela de 'Velozes e Furiosos' liderará um recurso baseado no jogo de mesa de robôs de batalha da Mattel. Foto: Sergio Perez/Reuters

Estúdio: Universal

Protagonista: Vin Diesel

Escritor: Ryan Engle

A estrela de Velozes e Furiosos liderará um recurso baseado no jogo de mesa de robôs de batalha da Mattel. “Vin está animado”, diz Brenner. “Estamos trabalhando no desenvolvimento de um roteiro e estamos todos muito animados com isso”, explica a produtora.

Major Matt Mason

Tom Hanks vai estrelar como o astronauta da Mattel da década de 1960 que vive e trabalha na lua. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

Estrela: Tom Hanks

Roteiro: Akiva Goldsman, Michael Chabon

Hanks vai estrelar como o astronauta da Mattel da década de 1960 que vive e trabalha na lua.

UNO

Mattel pretende lançar um filme sobre o jogo UNO. Foto: Divulgação/Mattel

Escritor: Marcy Kelly

Baseado no jogo de cartas da empresa, filme ainda não tem maiores informações sobre o desenvolvimento.

Wishbone

Cena do filme 'Debi & Loide com Jim Carrey e Jeff Daniels. Foto: Divulgação/ Universal Pictures

Estúdio: Universal

Produção: Peter Farrelly

O Jack Russell terrier literário que ficou famoso na PBS nos anos 1990 agora estrelará sua própria comédia de aventura familiar, produzida pelo cineasta Peter Farrelly, de Debi & Loide - Dois Idiotas em Apuros.

Thomas e Seus Amigos

Direção: Marc Forster

O diretor de Guerra Mundial Z e A Bola dos Monstros vai dirigir um filme de fantasia baseado na série animada de trens infantis.

Mestres do Universo

He-man foi um fracasso de bilheteria, com atores fracos e o pior do cinema de ação medíocre dos anos 1980. A animação, contudo, foi sucesso com a criançada na época. Foto: Cannon Films/ Divulgação

A Mattel procura um novo comprador para Mestres do Universo, depois que a Netflix abandonou o projeto. A empresa, porém, ainda espera transformar a história em um filme de ação e aventura com potencial para gerar uma grande franquia.