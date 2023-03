Mauricio de Sousa revela elenco principal do filme Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo

Os personagens criados por Mauricio de Sousa e eternizados de várias formas estão de volta à telona. Agora adolescentes, Mônica, Magali, Cebola e Cascão poderão ser vistos no live-action Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo, que terá direção de Maurício Eça.

Em um vídeo rodado nos Estúdios do quadrinista, o próprio Mauricio surge com o elenco principal, que se apresenta para o público. Sophia Valverde será Mônica, enquanto o Cebola será interpretado por Xande Valois, Magali por Bianca Paiva, Cascão por Theo Salomão e a personagem Milena por Carol Roberto. Quem assina o roteiro é Regina Negrini com colaboração do Antonio Arruda.





Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo: Sophia Valverde, Carol Roberto, Xande Valois, Theo Salomão e Bianca Paiva estão no elenco principal Foto: Laura Campanella





As filmagens vão começar em São Paulo e a história do filme é a seguinte, segundo informações divulgadas para a imprensa. No primeiro dia de aula do ensino médio, Mônica, Cebola, Magali, Cascão e Milena não demoram muito para perceber que as coisas no colégio andam estranhas. Quando descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado, decidem se unir em uma missão para tentar salvá-lo. Enquanto investigam o que está acontecendo, eles se deparam com segredos antigos e assustadores do bairro do Limoeiro e logo percebem que podem estar lidando com uma ameaça muito maior.





