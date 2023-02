Melhor atriz no Critics Choice Awards, Cate Blanchett critica prêmios ‘patriarcais’; veja ganhadores

A atriz Cate Blanchett criticou a “pirâmide patriarcal” das cerimônias de premiação de Hollywood, ao receber, no domingo (15), a estatueta do Critics Choice Awards de Los Angeles na categoria de melhor atriz.

Favorita ao Oscar, a atriz australiana, de 53 anos, acumula elogios e distinções por sua interpretação como uma ambiciosa e implacável diretora de orquestra em Tár.

Em uma sala lotada, Cate disse que gostaria de ver uma mudança em “toda estrutura” das cerimônias de premiação.

“Por que, simplesmente, não dizemos que há um grande número de interpretações de mulheres que estão em sintonia e conversam umas com as outras, e paramos com esta corrida televisionada?”, provocou.

“Porque, posso dizer a vocês, cada uma das mulheres - seja na televisão, no cinema, na publicidade, nos anúncios, onde for -, vocês estão todas aí fora fazendo um trabalho fantástico que me inspira constantemente”, acrescentou ela.

“Então, obrigada. Compartilho isso com todas vocês”, declarou.

Blanchett já ganhou dois Oscars, por sua atuação em Blue Jasmine (2014) e O Aviador (2005).

Assim como a maioria das cerimônias de Hollywood, incluindo o Oscar, o Critics Choice Awards divide os prêmios de atuação entre categorias masculinas e femininas.

Confira a lista completa de vencedores da noite:

MELHOR FILME

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

MELHOR ATOR

Brendan Fraser, por The Whale

MELHOR ATRIZ

Cate Blanchett, por Tár

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Ke Huy Quan, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Angela Bassett, por Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

MELHOR JOVEM ATOR OU ATRIZ

Gabriel LaBelle, por Os Fabelmans

MELHOR ELENCO

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

MELHOR DIREÇÃO

Daniel Kwan & Daniel Scheinert, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Daniel Kwan & Daniel Scheinert, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

Sarah Polley, por Women Talking

MELHOR FOTOGRAFIA

Claudio Miranda, por Top Gun: Maverick

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

Florencia Martin & Anthony Carlino, por Babilônia

MELHOR EDIÇÃO

Paul Rogers, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

MELHOR FIGURINO

Ruth E. Carter, por Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

MELHOR CABELO E MAQUIAGEM

Elvis

MELHORES EFEITOS VISUAIS

Avatar: O Caminho da Água

MELHOR COMÉDIA

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

MELHOR ANIMAÇÃO

Pinóquio de Guillermo del Toro

MELHOR FILME EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

RRR (Índia)

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

“Naatu Naatu” (RRR)

MELHOR TRILHA SONORA

Hildur Guðnadóttir, por Tár

MELHOR SÉRIE DE DRAMA

Better Call Saul

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE DRAMA

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE DRAMA

Zendaya (Euphoria)

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DE DRAMA

Giancarlo Esposito (Better Call Saul)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DE DRAMA

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA

Abbott Elementary

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA

Jeremy Allen White (O Urso)

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA

Jean Smart (Hacks)

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA

Henry Winkler (Barry)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

MELHOR MINISSÉRIE

The Dropout

MELHOR FILME PARA TV

Weird: The Al Yankovic Story

MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TV

Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story)

MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TV

Amanda Seyfried (The Dropout)

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TV

Paul Walter Hauser (Black Bird)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TV

Niecy Nash-Betts (Dahmer: Um Canibal Americano)

MELHOR SÉRIE ESTRANGEIRA

Pachinko

MELHOR SÉRIE ANIMADA

Harley Quinn