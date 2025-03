Memes do Oscar dominam as redes sociais; veja os melhores

As redes sociais brasileiras estão em polvorosa com a cerimônia do Oscar 2025, que ocorre neste domingo, 2. Ainda Estou Aqui, filme nacional de Walter Salles, está concorrendo em três categorias — Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.

No X, o antigo Twitter, internautas celebram as indicações do longa brasileiro, mandam energias positivas para Fernanda Torres e questionam o que acontecerá com a Academia caso o Brasil saia do evento de mãos vazias. O Estadão separou os melhores memes da 97ª edição do Oscar. Confira:

Em meio ao clima de festa pela indicação ao Oscar, Fernanda Torres ganhou mais uma homenagem: um boneco gigante no Carnaval de Olinda, em Pernambuco. Foto: Reprodução @odinossaurr- VIA X

‘Anora’ melhor filme?

A vitória de Anora como Melhor Filme revoltou parte dos internautas brasileiros. O filme, que fala sobre uma trabalhadora sexual, foi comparado ao longa nacional Bruna Surfistinha. Para muitos brasileiros, a vitória foi injusta.

Publicidade

A derrota de Fernanda Torres

A euforia pela vitória em Melhor Filme Internacional se desfez após Fernanda Torres perder o prêmio de Melhor Atriz. Em um resultado surpreendente, Mikey Madison desbancou a brasileira e Demi Moore para levar o prêmio para casa. E os brasileiros, é claro, não lidaram bem com a derrota.

A vitória de ‘Ainda Estou Aqui’

O auge da premiação, no entanto, chegou com a vitória histórica de Ainda Estou Aqui. Ao vencer o prêmio de Melhor Filme Internacional, o longa de Walter Salles se tornou a primeira obra brasileira a conquistar um Oscar. Nas redes sociais do País, a alegria tomou conta da timeline.

A revolta com ‘Emilia Pérez’

Principal rival de Ainda Estou Aqui, o longa Emilia Pérez foi indicado em treze categorias do Oscar 2025. Algumas polêmicas, no entanto, acabaram minando as chances do longa vencer vários prêmios. A torcida brasileira não deixou barato e comemorou as derrotas do filme francês.

Os principais momentos da cerimônia

A 97ª edição do Oscar rendeu ótimos momentos. Além da vitória de ‘Flow’, a homenagem à James Bond e as piadas com Karla Sofía Gascón, os brasileiros ficaram atentos a qualquer menção ou aparição de Fernanda Torres.

Publicidade

A chegada de Fernanda ao tapete vermelho

Durante o tapete vermelho do Oscar, o momento mais aguardado para os brasileiros era a chegada de Fernanda Torres. Afinal, qual seria o look da indicada à Melhor Atriz? A brasileira optou por um vestido da Chanel. Ao tirar fotos, esbanjou seu carisma e seu bom humor usual.

A expectativa com o Oscar

A expectativa da vitória de Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui é forte ao redor de todo o Brasil. Nas redes sociais, o País se prepara para celebrar a conquista inédita do cinema brasileiro. Caso o Oscar não venha, no entanto, os brasileiros brincam que declararão guerra à Academia.