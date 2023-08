Mensagens privadas de atores de Hollywood dão renda durante greve; veja quem faz e quanto custa

No dia 14 de julho, atores e roteiristas se uniram na maior greve vista em Hollywood em 63 anos. Filmes e séries continuam paralisados, mas uma plataforma ganha destaque enquanto permite que fãs continuem tendo contato com artistas – e que atores tenham uma garantia a mais de renda.

É o Cameo, site que disponibiliza uma lista de celebridades que cobram para gravar mensagens de aniversário, despedida de solteiro ou qualquer outro conteúdo escolhido, desde que concordado pelo artista.

Antes mesmo da greve, o SAG-AFTRA – sigla para o sindicato dos atores de Hollywood – já havia feito uma parceria com a plataforma para que artistas somem os ganhos no Cameo para favorecer benefícios de pensão e saúde. Segundo o Deadline, o acordo, feito em maio, abrange os vídeos feitos no Cameo for Business, categoria em que celebridades realizam gravações promocionais para marcas.

Após o anúncio da paralisação, porém, o site viu uma explosão da participação de atores. Conforme o The New York Times, dados fornecidos pela plataforma mostraram que, em relação a junho, houve um aumento de 137% de contas ativadas ou reativadas em julho.

O funcionamento do Cameo é relativamente simples: basta escolher uma celebridade, realizar o pagamento e descrever o que o ator deve dizer no vídeo. Os artistas possuem um prazo de sete dias para entregar o conteúdo, mas há aqueles que gravam o vídeo em 24h.

Os valores são determinados pelas personalidades – algumas chegam a cobrar quase R$ 5 mil. Nomes de produções populares, como Harry Potter, Breaking Bad e The Office, estão entre as celebridades na plataforma.

Veja, abaixo, alguns atores que estão no Cameo e quanto custa para ter um vídeo personalizado de cada um deles.

Continua após a publicidade

Tom Felton – Draco Malfoy em Harry Potter

Tom Felton cobra quase R$ 3 mil por um vídeo no Cameo. Foto: Franck Robichon/EFE/EPA

O ator Tom Felton, conhecido pelo papel como Draco Malfoy em Harry Potter, está entre as celebridades que costumam gravar vídeos em até 24h. Ele cobra R$ 2.929 por gravação.

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan também está na plataforma Cameo. Foto: Charles Sykes/Invision/AP

A atriz Lindsay Lohan também está no Cameo. Ela costuma gravar em até 24h e cobra R$ 1.956 por vídeo.

Dean Norris – Hank Schrader em Breaking Bad

Continua após a publicidade

Dean Norris cobra R$ 973 por vídeo no Cameo e doa parte a instituições. Foto: Phil McCarten / REUTERS

O ator Dean Norris, conhecido pelo papel como Hank Schrader em Breaking Bad, também faz vídeos para a plataforma. As gravações custam R$ 973 e o artista diz doar parte do lucro para instituições e para a caridade.

Bonnie Wright – Gina Weasley em Harry Potter

Bonnie Wright também está na plataforma Cameo. Foto: Jamie Fine / REUTERS

A atriz Bonnie Wright, que viveu Gina Weasley em Harry Potter, também grava vídeos para a plataforma. Ela cobra R$ 856 por gravação.

Brian Baumgartner – Kevin Malone em The Office

Brian Baumgartner grava vídeos para fãs no Cameo. Foto: Jason Redmond / REUTERS

Continua após a publicidade

Brian Baumgartner, o Kevin Malone de The Office, também tem um perfil no Cameo. Seus vídeos, sempre bem-humorados, custam R$ 954.

Kate Flannery – Meredith Palmer em The Office

Kate Flannery interpretou Meredith em 'The Office'. Foto: Caroline Brehman/EFE/EPA

Kate Flannery, que interpretou a personagem Meredith Palmer na série The Office, cobra R$ 929 por vídeo no Cameo. Segundo sua descrição no site, parte dos lucros que ela obtém com a plataforma é doada para a caridade.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais