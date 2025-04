Meryl Streep pode ser a voz de Aslan em novo ‘As Crônicas de Nárnia’, diz site

Meryl Streep negocia para dar voz ao leão Aslan em nova versão cinematográfica de 'As Crônicas de Nárnia' Foto: Disney+/Disney/Divulgação

A vencedora do Oscar Meryl Streep pode já ter um novo papel em sua mira. A atriz de 75 estaria negociando com a Netflix para dar voz ao leão Aslan na nova versão de As Crônicas de Nárnia, dirigida por Greta Gerwig (Barbie). De acordo com o Deadline, as conversas entre artista e estúdio ainda estão em estágios iniciais e nenhuma proposta oficial foi feita até o momento.

PUBLICIDADE Em As Crônicas de Nárnia, Aslan é um leão mágico que serve como guia para os irmãos Pevensie, que viajam a um mundo místico em que são tidos como heróis. Além de ajudar os jovens, ele é um grande líder para as criaturas que lá existem. Nos livros originais, Aslan é retratado como macho, sendo uma alegoria para Jesus Cristo. Além de Streep, a cantora Charlie XCX e Daniel Craig (Queer) também estariam negociando para estrelar a nova franquia. Diferentemente dos filmes produzidos pela Disney nos anos 2000, as novas As Crônicas de Nárnia seguirão a ordem dos livros de C.S. Lewis, com O Sobrinho do Mago sendo o primeiro volume da saga a ser adaptado pela Netflix.

O plano da Netflix é fazer um lançamento limitado de As Crônicas de Nárnia nos cinemas antes de adicionar o filme ao seu streaming.

As Crônicas de Nárnia: O Sobrinho do Mago tem lançamento previsto para o segundo semestre de 2026.