Messi, o cão-ator de ‘Anatomia de Uma Queda’, não comparecerá ao Oscar 2024; entenda o motivo

Messi, o cão de Anatomia de Uma Queda, não vai ao Oscar 2024. O border collie Messi, que virou sensação após aparecer no filme, não estará presente na cerimônia do Oscar deste ano. O cachorro chamou atenção não só do público, mas também de famosos como Ryan Gosling, Billie Eilish e Bradley Cooper durante um evento para os indicados. As informações são do Hollywood Reporter.

Fontes ligadas ao filme, que é distribuído pela Neon, informaram que a ida de Messi para Hollywood foi um acontecimento único, o que significa que ele não participará do Oscar. Para quem esperava ver o cão novamente, restará acompanhar seus próximos projetos.

Messi, o cão-ator de 'Anatomia de Uma Queda' Foto: @lauramartin_contini via Instagram

Messi se destacou inicialmente no Festival de Cannes, onde o filme ganhou a Palma de Ouro e recebeu o prêmio Palm Dog. Sua treinadora, Laura Martin, expressou surpresa com a atenção que o cão recebeu, destacando a experiência como além das expectativas. Durante sua passagem por Los Angeles, Messi teve momentos marcantes, como sessões de fotos com celebridades e uma homenagem a Baywatch em Venice Beach. No entanto, foi no almoço dos indicados ao Oscar que ele realmente brilhou, atraindo a atenção de vários artistas.

A presença de Messi, por outro lado, gerou discussões, já que algumas produtoras reclamaram à Academia. Elas argumentaram que a participação de Messi poderia influenciar a votação, pois ele não era um indicado oficial.