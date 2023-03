Michael B. Jordan traz um novo um lutador brigão em ‘Creed III’

AP - Deve ser uma perspectiva assustadora trabalhar no terceiro filme de uma franquia. Acrescente a isso pressão de suceder cineastas como Ryan Coogler e Steven Caple Jr., diretores das duas partes anteriores. Além disso, o fato de ser sua estreia na direção e de você também ser a estrela do filme são fatos que nos fazem perguntar o que diabos Michael B. Jordan estava pensando quando tomou essa decisão de atuar e dirigir.

Mas Creed III, que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta, 2, é um novo começo para o personagem Adonis Creed. Ele finalmente saiu da sombra de seu pai Apollo e de Rocky Balboa, cujo legado pairou sobre os dois primeiros filmes (Sylvester Stallone decidiu que Creed II seria o último). Com Rocky fora do caminho e o jovem Creed consolidado como o melhor do mundo, a franquia pode respirar um pouco e crescer.

Cena de Creed III, com Jonathan Majors Foto: Eli Ade / MGM /AP

É quando entra Dame (e não estamos falando de uma dama).

Esse é o personagem vivido por Jonathan Majors, um velho amigo de adolescência de Creed. Dame, ou Damian Anderson, é um pouco mais velho que Creed. É ele quem luta boxe nas disputas clandestinas noturnas. O jovem Creed (Thaddeus J. Mixon), um pouco desajeitado, um pouco ansioso demais para agradar e um pouco disposto demais para problemas, é quem carrega água (e bolsas e luvas) e o ajuda a criar estratégias. Há uma ameaça palpável estabelecida desde o início entre esses dois - um poder desigual e dinâmica de idade, com certeza, mas também a implicação de que Dame (Spence Moore II) está mais do que disposto a jogar sujo. Ele carrega uma arma. Ele manipula jogos. E tem um domínio sobre o jovem Adônis.

O flashback termina com uma briga violenta ao lado de fora de uma loja de conveniência. Dame vai embora. Creed se torna Creed. Esse flashback é importante, mas faz o filme começar um pouco devagar, avançando cronologicamente para a última luta de Creed e depois para sua vida de aposentado atual - uma existência luxuosa e tranquila em Hollywood Hills em uma mansão modernista com seu filha Amara (Mila Davis Kent) e esposa Bianca (Tessa Thompson), que desistiu de cantar principalmente para produzir discos de sucesso. A vida é boa para os obscenamente ricos em LA: as roupas são caras, os carros têm preços sob consulta, a casa é sempre impecável e a equipe, invisível (exceto por um chef em uma cena). Na academia dirigida por Duke (Wood Harris), ele está tentando ser o mentor da próxima geração de campeões.

Então Dame reaparece e o filme recupera sua urgência. Ele ficou preso por 18 anos após o incidente e acabou de sair da prisão, querendo retomar sua vida e suas aspirações do boxe de onde parou. Creed é agradável, mas cauteloso - durante grande parte do filme, ele age como uma celebridade distante, hiper consciente de não deixar ninguém chegar muito perto, deixando guardados os aspectos mais obscuros de seu passado. Ainda assim, ele o leva para almoçar e se oferece para ajudá-lo no que puder. Esta é a coisa certa a fazer e também um grande erro.

Creed III é, entre outras coisas, sobre o que acontece quando os homens não falam sobre seus sentimentos (e ignoram o conselho de Duke).

Às vezes, parece mais um thriller do que um filme de esportes à medida que você acompanha Dame se infiltrar no mundo de Creed. Tudo parte de Creed, mas a onipresença repentina de Dame começa a parecer inevitável e ameaçadora. Dame tem um pouco de Eve Harrington (personagem do filme A Malvada) nele, mas é muito real e muito identificável o tempo que perdeu. Em outro filme, ele poderia muito bem ser o azarão pelo qual estamos torcendo - parte do público pode estar torcendo por ele mesmo assim.

Escondida por trás de tudo está a loucura que vem de não ser capaz de fazer o que você nasceu para fazer. É algo com o qual os atletas lidam mais cedo do que a maioria dos outros profissionais. Uma lesão aos 23 anos pode acabar com a carreira de alguém que está apenas começando e, neste filme, Creed, Dame e Bianca estão tendo crises existenciais semelhantes - embora o desespero de Dame seja a força motriz por trás de tudo o que acontece.

O ator e diretor de Creed III Michael B. Jordan, no lançamento do filme, em Los Angeles Foto: Mario Anzuoni / Reuters

Jordan e a equipe de filmagem criam duas cenas particularmente impressionantes, cheias de suspense, drama e gotas de suor em câmera lenta voando pelo ar. Esses detalhes são apenas diminuídos pelos locutores cafonas e inúteis, que falam clichês e não apresentam nenhuma explicação realmente útil fora do ringue. E, finalmente, é uma estreia promissora para o ator de 36 anos, que mostra aqui que nunca deixará seu próprio ego de estrela atrapalhar um filme: Majors rouba o show e Jordan está lá para segui-lo.

Há um ritmo reconfortante, mas previsível, em franquias de boxe como Rocky e agora Creed. Os filmes devem continuar se justificando, inventando novos desafios para que pareçam diferentes. Mas basicamente se resumem à mesma estrutura: você tem que derrubar o campeão para que o um azarão seja crível novamente. Embora exista um caminho a ser percorrido para que a luta final, digamos, siga por um caminho diferente, Creed III ainda é um nocaute.

