Michelle Yeoh busca novos desafios após a vitória no Oscar

AP - Michelle Yeoh diz que está em busca de novos desafios, inclusive como produtora, dizendo que sua histórica vitória no Oscar no mês passado só veio com paixão, perseverança e trabalho duro.

A atriz de 60 anos se tornou a primeira asiática a ganhar o Oscar de melhor atriz por sua atuação como dona de uma lavanderia em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. O longa ganhou um total de sete prêmios, incluindo o de melhor filme.

Voltando à sua terra natal, a Malásia, para comemorar o aniversário da mãe, Yeoh disse que teve uma sensação de alívio depois de conquistar o Oscar.





Michelle Yeoh recebe o Oscar de Melhor Atriz





“Foi uma montanha-russa que começou no ano passado, quando lançaram o filme. Foi um ano inteiro sem saber nada, querendo, esperando, desejando”, disse ela em entrevista coletiva. “Durante toda essa jornada, as pessoas me perguntavam: ‘Você quer o Oscar?’ Quem não quer? Não vou ficar enganando ninguém, claro que queria, porque representa muito para muitos de nós”.

Yeoh reiterou que sua vitória no Oscar foi um “farol de esperança” para as mulheres asiáticas.

“Isso nos mostra que podemos fazer tudo”, disse ela.

Yeoh, que começou a carreira em Hong Kong antes de se tornar estrela de Hollywood, disse que foi abençoada por poder trabalhar em filmes diversos e com “cineastas com visão de futuro para lutar pelas coisas nas quais eu também acredito: representação, diversidade, especialmente empoderamento de mulheres”. Ela disse que se recusa a ser encaixotada em papéis estereotipados e que acredita em testar os limites na carreira.





Michelle Yeoh em cena do filme Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo





Embora não tenha interesse em dirigir, ela disse que talvez venha a se aventurar novamente como produtora.

“Diretores não têm vida. E eu amo muito a minha vida”, disse ela em tom de brincadeira. “Adoro produzir. Já produzi antes e talvez possa voltar. Agora posso expandir mais porque as pessoas começaram a ouvir e apreciar o que consigo entregar. Como atriz, adoro o que posso fazer. Tenho muita sorte de poder dizer que não é um trabalho, é realmente uma paixão”.

“Estou sempre em busca de desafios”, disse Yeoh. “Acredito que há muito o que fazer na nossa parte do mundo. Todos nós, coletivamente. Não se isole. Não pense que deve contar só a sua história. Somos colaboradores, somos contadores de histórias. Vamos trabalhar juntos e fazer coisas grandiosas”. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU