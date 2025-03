Opinião | ‘Mickey 17′ tem criatividade de sobra e Robert Pattinson em caos narrativo do diretor de ‘Parasita’

Os apoiadores de Marshall usam bonés de beisebol vermelhos, o que dá uma boa dica sobre qual líder da vida real Ruffalo e Bong estão tentando evocar aqui. Deixando de lado as referências políticas atuais, Ruffalo recorre sobretudo a um tique facial excêntrico – e é preciso dizer que tanto ele quanto Collette vão ficando mais bufões e, portanto, mais cansativos, com o passar do tempo.

Mas o Mickey de Pattinson é a vida (bem, as vidas) com a qual nos importamos. No momento em que ele cai num abismo e se depara com animais nativos presumivelmente assustadores – mas também fofos – que com certeza vão comê-lo vivo, ele é Mickey 17. Mas, de algum jeito, ele sobrevive milagrosamente. E as coisas ficam complicadas quando ele volta para a nave e conhece – o quê? – Mickey 18. Ah, não! De repente, ele não é apenas Dispensável, ele é Múltiplo. E isso é má notícia.

Pattinson faz jornada dupla no papel agora duplo, com um Mickey muito mais violento e perverso do que o outro enquanto os dois lutam pela sobrevivência. O filme é dele, e ele o salva das tendências de Bong de sobrecarregar as coisas. Numa atuação extremamente física, comprometida e até exaustiva, Pattinson pega o que poderia ter sido uma bagunça difícil de manejar e a deixa muito menos, bem, dispensável.