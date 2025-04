Minecraft explicado para pais e mães: O que é o jogo que vira filme agora?

Prestes a ganhar seu primeiro filme, Minecraft é, há mais de uma década, um dos jogos mais jogados através das principais plataformas de videogame. Desde sua estreia, em 2009, o game acumula mais 300 milhões de cópias vendidas e conta com 140 milhões de jogadores ativos mensalmente. Baseado no princípio de “jogue como quiser”, o título mistura modos de construção, sobrevivência e combate, possibilitando que seus usuários explorem ao máximo seu imenso mundo aberto com liberdade e criatividade.

Minecraft teve mais de 300 milhões de cópias vendidas em 15 anos. Foto: Mojang Studios/Reprodução

PUBLICIDADE Diferentemente de jogos mais tradicionais, Minecraft não funciona com base em objetivos e pontuações — embora alguns modos de jogo incorporem esses elementos —, incentivando seus jogadores a passarem a maior parte do seu tempo explorando o mundo digital e suas possibilidades nos modos criativo e sobrevivência. No modo criativo, os jogadores têm acesso ilimitado a recursos para construir estruturas como casas e castelos em um mundo no qual você encontra pessoas e animais. Neste modo, o personagem nunca morre, tendo tempo de sobra para se dedicar às suas criações. Dentro do modo criativo, usuários já recriaram diversos cenários de diferentes jogos, além de modelos de cidades reais.

Já o modo sobrevivência se assemelha um pouco mais a jogos clássicos. Aqui, o jogador deve explorar recursos naturais espalhados no cenário para conseguir construir suas estruturas. Com períodos diurno e noturno, o modo oferece desafios únicos a cada momento, incluindo ameaças ao jogador e às suas construções, cabendo ao usuário construir abrigos e formas de afastar os perigos que surgem durante a noite.

Em um mapa principal gigantesco, o jogador se depara com mais de 30 biomas diferentes, alguns fictícios e alguns inspirados em ambientes reais, cada um contendo criaturas e recursos únicos que ajudarão na sobrevivência do jogador. Dependendo da dificuldade escolhida pelo usuário, a exploração destes biomas pode se tornar mais complicada, com mais criaturas hostis surgindo em seu caminho, além da possibilidade do personagem “morrer” de fome se não encontrar alimentos a tempo.

Além do mapa principal — ou “mundo superior” —, os jogadores também podem usar portais para acessar o Nether, uma dimensão infernal com diversos recursos e criaturas próprios a serem descobertos, e o Fim, um terra formada por diversas ilhas. Lá, o jogador pode encontrar o “chefão” Ender Dragon, um dragão que, quando derrotado, dispara o “fim” do jogo, com a exibição dos créditos — a diversão, no entanto, não acaba, e o jogador se mantém livre para continuar suas aventuras nos cenários de Minecraft.

Jogo em turma

Outra possibilidade atrativa de Minecraft está em conhecer outros jogadores e suas criações. No modo multiplayer, os usuários podem interagir com amigos e explorar os cenários criados por eles. Com diferentes servidores que incluem até costumes próprios, os jogadores podem construir e explorar o mundo em grupo, abrindo novas possibilidades para exercitar sua criatividade cercados por amigos, mesmo à distância.

O modo multiplayer de Minecraft ainda permite embates entre os jogadores com o famoso PvP (jogador contra jogador, em inglês). O PvP tem diferentes tipos de jogos, que vão da exploração de túneis cheios de monstros à possibilidade de colocar exércitos de criaturas para se enfrentar. Alguns dos servidores do PvP ainda têm inspiração em outros jogos de sucesso, como o terror Dead by Daylight e SkyFactory.

Vale pontuar que a violência em Minecraft é mínima, tornando esses modos de jogo seguros para jogadores mais jovens ou sensíveis.

‘Um Filme Minecraft’

Jack Black interpreta Steve em 'Um Filme Minecraft'. Foto: Legendary Pictures/Divulgação

Com estreia marcada para esta quinta, 3 de abril, Um Filme Minecraft será a primeira adaptação do jogo para as telonas. Em desenvolvimento desde 2015, o filme passou por diferentes versões idealizadas por diversos diretores e roteiristas, incluindo Rob McElhenney (Mythic Quest), Peter Sollett (Evil - Contatos Sobrenaturais), Jason Fuchs (Mulher-Maravilha) e Arron e Adam Nee (A Cidade Perdida). Com a pandemia da COVID-19, o filme foi remodelado em um live-action, agora dirigido por Jared Hess (Nacho Libre) e contando com um roteiro escrito por Chris Bowman, Hubbel Palmer, Neil Widener, Gavin James, Chris Galletta e Allison Schroeder.

Um Filme Minecraft será estrelado por Jack Black (Kung Fu Panda), Jason Momoa (Aquaman), Sebastian Hansen (Luta por Justiça), Emma Myers (Wandinha) e Danielle Brooks (Pacificador), como um grupo de desajustados que, depois de viajar para outra dimensão por acidente, precisa encontrar o caminho de volta para casa, enfrentando o perigo e precisando descobrir as particularidades deste novo universo.

O elenco de Um Filme Minecraft inclui ainda Jennifer Coolidge (The White Lotus), Rachel House (Moana), Jemaine Clement (Os Bandidos do Tempo), Mark Wright (A Realeza) e Amanda Billing (Camp Be Better).