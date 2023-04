Ministério da Cultura publica edital de R$ 20 milhões para longas de ficção feitos por mulheres

O Ministério da Cultura publicou nesta sexta-feira, 28, um edital que prevê o investimento de R$ 20 milhões em longa-metragens de ficção feito por mulheres estreantes apresentadas por meio de produtoras brasileiras independentes. Serão contemplados 10 projetos e cada um deve receber o valor de R$ 2 milhões.

A medida foi publicada no Diário Oficial e será reforçada pela ministra da Cultura Margareth Menezes em um evento na Cinemateca Brasileira.

Ministra da Cultura Margareth Menezes. Foto: Andressa Anholete/Reuters

De acordo com o texto, o montante previsto para o financiamento sairá do orçamento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Os 10 projetos serão divididos por região do país, sendo dois para cada. Além disso, está previsto que pelo menos cinco projetos sejam de de diretoras negras (pretas ou pardas) e indígenas.

O Edital Ruth de Souza determina ainda que as mulheres interessadas tenham, ao menos, uma experiência comprovada na direção de curtas-metragem, médias-metragem ou obras seriadas. As inscrições começam em 15 de maio e vão até 14 de julho e devem ser feitas no site do Mapa da Cultura

Ruth de Souza, que dá nome ao edital, foi uma atriz brasileira, que viveu entre 1921 e 2019. A carioca foi uma das referências para artistas negros na televisão brasileira, além do teatro e cinema. Entre seus trabalhos destaca-se sua interpretação de Carolina Maria de Jesus no espetáculo “Quarto de despejo: Diário de uma favelada (1960), que teve direção de Amir Haddad.