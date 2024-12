Moana 2 conseguiu um feito histórico nas bilheterias norte-americanas: a animação bateu o recorde de Frozen 2 e se tornou o filme que mais arrecadou no feriado do Dia de Ação de Graças.

Moana 2 também está em cartaz no Brasil Foto: Disney/Divulgação

PUBLICIDADE A sequência arrecadou US$221 milhões, contra os US$ 125 milhões que Frozen 2 havia conquistado em 2019, segundo dados divulgados pela revista Variety. Os resultados consideram uma janela de exibição de cinco dias, que vai da quarta-feira, véspera do feriado, ao domingo. O filme já havia batido recordes na última sexta-feira, 29, quando teve a melhor bilheteria doméstica para uma “Black Friday”. Com US$ 54,5 milhões, ele destronou também Frozen 2, que havia arrecadado US$ 34,1 milhões em 2019.

Os recordes de Moana 2 vêm em meio a um outro recorde: neste Dia de Ação de Graças, as bilheterias norte-americanas tiveram a maior arrecadação histórica para o feriado. Com outros dois blockbusters em cartaz – Gladiador 2 e Wicked –, os cinemas faturaram impressionantes US$ 422 milhões. O recorde anterior era do Dia de Ação de Graças de 2018, quando as bilheterias levaram US$ 316 milhões, impulsionadas por WiFi Ralph: Quebrando a Internet e Creed II.

A continuação de Moana (2016), vale lembrar, foi concebida originalmente como uma série para o Disney+, antes de os executivos da companhia resolverem transformá-la em filme. O longa original também estreou em um feriado de Ação de Graças, no qual arrecadou US$ 82 milhões em cinco dias, mas veio a se tornar um sucesso no streaming. De acordo com dados da Nielsen, Moana foi o filme mais visto nos streamings nos Estados Unidos em 2023, com 11,6 bilhões de minutos assistidos.