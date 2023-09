Morgan Freeman virá ao Brasil para Festival em Salvador

Morgan Freeman virá ao Brasil para o Festival Liberatum Brasil. A informação foi confirmada pelo site oficial da organização. Vencedor do Oscar Menina de Ouro, o ator será o Convidado de Honra e também atuará como Embaixador Cultural especial do evento, em reconhecimento à sua marcante contribuição ao universo cultural.

Além da homenagem a Freeman, o festival apresentará uma retrospectiva da obra cinematográfica do ator no centro histórico de Salvador. Como parte das celebrações, músicos do Ground Zero Blues Club, clube de blues co-fundado por Freeman, colaborarão com músicos da Bahia, incluindo o talentoso Lazzo Matumbi.

Morgan Freeman no Brasil. Festival Liberatum Brasil anuncia vinda do ator para evento Foto: Festival Liberatum Brasil/Divulgação

O Liberatum Brasil será realizado entre os dias 3 a 5 de novembro de 2023 em Salvador. O foco do evento deste ano é valorizar a contribuição cultural de agentes transformadores e visionários negros ao redor do mundo.

Além de Morgan Freeman, a organização já contou com a colaboração de personalidades como Wole Soyinka, VS Naipaul, Tawakkol Karman, Pelé, Nicole Kidman, Will Smith, Cher, Gore Vidal, Zaha Hadid, Mark Ruffalo, Susan Sarandon, Pabllo Vittar, Hilary Swank, Vivienne Westwood, Tilda Swinton, Michael Douglas, Frank Gehry, David Hockney, Francis Ford Coppola, Zoe Saldana e Pharrell Williams.