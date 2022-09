Morre a atriz grega Irene Papas, aos 96 anos

A atriz grega Irene Papas, uma das mais famosas do país no exterior, morreu nesta quarta-feira, 14, aos 96 anos, segundo informou em nota oficial o Ministério da Cultura da Grécia. A causa da morte não foi informada, mas, segundo a imprensa local, ela sofria com o mal de Alzheimer desde 2013.

Irene Papas participou de mais de 70 filmes e peças, sendo muito conhecida por sua atuação em Os Canhões de Navarone (1961) e Zorba, o Grego (1964).

A atriz grega Irene Papas em foto de 1952 Foto: Intercontinenatale / AFP

A artista também foi muito popular na Itália, tendo seu papel de maior destaque ao interpretar Penélope na série L’Odissea (1968), com Bekim Fehmiu, em televisivo que se baseava no livro Odisseia, de Homero.

A atriz nasceu em Chiliomodi em 3 de setembro de 1926 e começou sua carreira no teatro antes de ir para o cinema, fato que ocorreu no fim da década de 1940. A última aparição em um longa metragem aconteceu em 2001, em O Capitão Corelli.

De posição política bastante clara, Papas precisou se exilar na Itália e nos Estados Unidos durante o período da ditadura militar no país, entre 1967 e 1974, retornando à Grécia assim que o regime caiu.

A atriz grega no filme Electra, de Michael Cacoyannis, de 1961 Foto: AFP

A Bienal de Veneza publicou um comunicado oficial lamentando a morte de Papas e ressaltando que ela era “uma intérprete memorável e de forte temperamento com uma carreira eclética e internacional, premiada em 2009 com o Leão de Ouro por sua carreira da Bienal de Teatro comandada por Maurizio Scaparro”.

“Uma das mais notáveis artistas europeias que em 50 anos de carreira fez papéis femininos importantes no teatro e no cinema (muitos da tragédia clássica), tornando-se para todo o mundo uma porta-voz da cultura mediterrânea, a própria encarnação à mesma força trágica grega”, diz ainda a nota.