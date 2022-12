Morre Angelo Badalamenti, compositor da trilha sonora de ‘Twin Peaks’

O compositor Angelo Badalamenti, conhecido pelas trilhas sonoras de filmes e séries de David Lynch, morreu no domingo, em sua casa em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele estava com 85 anos e a notícia foi divulgada pela família, que não deu detalhes sobre a causa.

Imagem do livro 'A História Secreta de Twin Peaks', escrito por Mark Frost, criador da série de TV.

Badalamenti criou temas intrigantes para os principais filmes de Lynch como Veludo Azul, Coração Selvagem, Estrada Perdida, Uma História Real e Mullholland Dr., além da série Twin Peaks, uma das mais famosas dos anos 1990. Essa trilha que conquistou o Grammy de 1990 incluía a inquietante Laura Palmer’s Theme, que colocou Badalamenti e sua música entre os compositores e temas mais conhecidos da história da TV.

Versátil, ele também trabalhou com grandes artistas como Nina Simone, Shirley Bassey, David Bowie, Paul McCartney e Liza Minnelli.

Sobre a morte do compositor, Lynch escreveu, com sua típica maneira enigmática: “Hoje, sem música”, em seu boletim meteorológico diário no YouTube antes de discutir a temperatura.

