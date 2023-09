Morre Arduíno Colassanti, pioneiro do surfe e ator do Cinema Novo

RIO - O italiano Arduíno Colassanti, morreu após sofrer uma parada cardíaca neste sábado, 22, aos 78 anos, em Niterói, região metropolitana do Rio. Colassanti foi um dos pioneiros do surfe no Brasil e atuou em 40 filmes no Cinema Novo. Ele estava internado no Hospital Universitário Antônio Pedro com fortes dores no peito e passaria por uma cirurgia na sexta-feira, 21. No entanto, na quarta-feira, 19, pegou uma infecção hospitalar e teve uma parada cardíaca. O corpo de Colassanti será velado na segunda-feira, 24, mas ainda não há informações sobre local e horário.Nascido em 1936 na cidade de Livorno, na Itália, Colassanti veio para o Brasil aos 11 anos com a família. Na praia do Arpoador, em Ipanema, zona sul do Rio, pegou as primeiras ondas e fez diversos estudos para criar a prancha de fibra de vidro e resina.No cinema, ficou famoso com os filmes de Nelson Pereira dos Santos. Estreou em "El Justiceiro", de 1967, e fez o primeiro nu frontal do País na produção "Como era gostoso o meu francês", de 1971.