Ator e comediante, Newhart começou sua carreira se dividindo entre o ofício de contador e o stand-up. Mas, em 1960, quando lançou o álbum de comédia The Button-Down Mind of Bob Newhart, ganhou notoriedade. O trabalho teve 1,5 milhão de cópias vendidas e rendeu um Grammy no ano seguinte.

Nas décadas seguintes, Newhart se tornou o rosto de algumas produções clássicas da TV norte-americana como The Bob Newhart Show, até hoje considerada uma das sitcoms mais populares dos EUA, e Newhart, que se estendeu por oito temporadas. Ainda assim, ele só foi receber seu primeiro Emmy em 2013 por sua participação como o Professor Proton na sitcom The Big Bang Theory.