Morre Chaim Topol, protagonista do filme ‘Um Violinista no Telhado’, aos 87 anos

EFE - O ator israelense Chaim Topol, protagonista do filme Um Violinista no Telhado morreu na quarta-feira, 8, aos 87 anos, em Tel Aviv, após vários anos com Alzheimer.

O presidente Isaac Herzog chamou Topol de “um gigante da cultura israelense”, enquanto o primeiro-ministro israelense Benjamin Nentanyahu enviou uma mensagem pública de condolências observando que Topol era um “artista multifacetado com grande carisma e energia”, que “orgulhosamente representou Israel em todo o mundo”.





O ator israelense Chaim Topol morreu aos 87 anos Foto: Ariel Schalit/ AP





“As cordas do violino silenciaram. A história da vida de Chaim Topol foi selada, mas tenho certeza de que sua contribuição para a cultura israelense perdurará por gerações”, disse Netanyahu sobre a estrela de Um Violinista no Telhado. Sucesso de 1971 dirigido por Norman Jewison.

Topol também teve uma carreira prolífica no teatro, onde interpretou o personagem de Teyve de Um Violinista no Telhado antes e depois do filme, tanto em Israel em hebraico quanto nos Estados Unidos em inglês.

Continua após a publicidade

TRAJETÓRIA

Nascido em Tel Aviv em 1935, Topol começou sua carreira de ator enquanto completava o serviço militar, onde conheceu sua mulher, Galia, antes de dar o salto para o teatro, aparecendo em várias produções até conquistar o primeiro papel no cinema, o drama de 1961 Eu gosto de Mike.

Foi com um personagem em 1964 no filme Sallah Shabati que primeiro levou Topol à fama, tanto nacional quanto internacionalmente, sobre uma família vivendo em um campo de refugiados, que ganhou o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro no Globo de Ouro e se tornou o primeiro de Israel indicado para o Oscar na categoria de filme internacional.





Chaim Topol em cena do filme Um Violinista no Telhado Foto: Courtesy Everett Collection





No ano seguinte, Topol fez um pequeno papel na produção americana de grande orçamento de 1966 À Sombra de um Gigante e, em 1971, sua chance de Hollywood veio com a versão cinematográfica de Um Violinista no Telhado.

Continua após a publicidade

Ao longo dos anos, Topol estrelou dezenas de outros filmes em Israel e nos Estados Unidos, incluindo um em um filme de James Bond de 1981, 007 - Somente para Seus Olhos.

Ele interpretou ainda o cientista Galileo Galilei no filme Galileu de 1975, além de aparecer em Flash Gordon, de 1980.