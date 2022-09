Morre Jean-Luc Godard, cineasta dos filmes políticos e radicais

O cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard morreu nesta terça-feira, 13, aos 91 anos. Não foi informada a causa da morte. A notícia foi confirmada pelo jornal francês Liberation, a partir de informações da família.

O diretor suíço Jean-Luc Godard. Foto Christian Hartmann/Reuters

Conhecido por uma filmografia radical e politicamente ativa, Godard esteve entre os diretores mais aclamados de sua geração com filmes clássicos como Acossado (À bout de souffle), que o lançou para o cenário mundial em 1960. O filme seguiu a história de uma jovem americana em Paris, interpretada pela atriz Jean Seberg, e seu caso condenado com um jovem rebelde em fuga, interpretado por Jean-Paul Belmondo.

Esse filme, que marcou sua estreia cinematográfica, revolucionou o cinema popular e logo colocou Godard como um diretores mais vitais e provocadores do mundo. Afinal, ele ele reescreveu regras para câmera, som e narrativa. Soube também ser controverso, como quando seu longa Je Vous Salue, Marie (1985) foi rejeitado pelo Papa João Paulo II - o filme chegou a ser proibido no Brasil. Mas Godard também fez uma série de filmes com carga política e experimental, que intrigavam seus fãs e críticos.

Nascido em uma rica família franco-suíça em 3 de dezembro de 1930, em Paris, Godard cresceu em Nyon, na Suíça, estudou etnologia na Sorbonne, na capital da França, onde foi cada vez mais atraído pela cena cultural que floresceu no Quartier Latin, berço de cineclubes nascidos após a Segunda Guerra Mundial.

Tornou-se amigo de futuros diretores de renome como François Truffaut, Jacques Rivette e Eric Rohmer e, em 1950, fundou a Gazette du Cinema. Em 1952, Godard começou a escrever para a prestigiosa revista de cinema Cahiers du Cinema.

Jean Seberg e Jean-Paul Belmondo em cena do filme Acossado, dirigido em 1960 por Jean-Luc Godard. Foto Zeta Filmes Foto: undefined /

Depois de trabalhar em dois filmes de Rivette e Rohmer em 1951, Godard tentou dirigir seu primeiro longa enquanto viajava pelas Américas do Norte e do Sul com seu pai, mas nunca o terminou. De volta à Europa, conseguiu um emprego na Suíça como operário da construção em um projeto de barragem. Ele usou o dinheiro para financiar seu primeiro filme completo, Operation Béton, de 1958, um documentário de 20 minutos sobre a construção da barragem.

De volta a Paris, Godard trabalhou como porta-voz de uma agência de artistas e fez seu primeiro curta de ficção, Todos os Rapazes se Chamam Patrick, lançado em 1959. Inquieto, continuou a aprimorar sua escrita. Mas foi com Acossado que Godard deu o novo tom para a estética cinematográfica francesa, rejeitando o estilo convencional de narração, usando cortes frequentes que alternavam discussões filosóficas com cenas de ação. O cineasta combinou referências a filmes de mafiosos de Hollywood com literatura e artes visuais.

Godard se casou em 1961 com a modelo e atriz dinamarquesa Anna Karina, que participou de uma série de seus filmes ao longo do resto da década, todos considerados marcos da Nouvelle Vague. Destacam-se Viver a Vida (1962), Alphaville (1965) e O Demônio das Onze Horas (1965), também estrelado por Belmondo e que, segundo rumores, teria sido filmado sem um roteiro.

O diretor, que ao longo do tempo ganhou reputação por suas fortes convicções políticas de esquerda, mostrou sua simpatia por várias formas de socialismo em filmes rodados entre o início dos anos 1970 e o início dos 990. Em dezembro de 2007, Godard foi reconhecido com um prêmio pelo conjunto da obra do European Film Academia.

Godard criticou Hollywood em várias ocasiões ao longo dos anos. Em novembro de 2010, ficou em casa na Suíça em vez de viajar para Hollywood para receber um Oscar honorário.

