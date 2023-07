Morre neto de Robert De Niro aos 19 anos; ‘Não sei como viver sem você’, publica mãe

Morreu o neto do ator Robert De Niro, Leandro De Niro Rodriguez, revelou a mãe do jovem, Drena De Niro, no Instagram neste domingo, 2. Ela é a filha mais velha do veterano do cinema com a primeira mulher, a também atriz Diahnne Abbott.

Leandro seguia os passos da família nas artes. Ele atuou junto da mãe em uma pontinha no filme Nasce uma Estrela (2018). Na publicação, a mãe lamenta a perda do filho, que chamou de ‘doce anjo’ e tinha 19 anos.

“Meu lindo e doce anjo. Eu te amei além de qualquer palavra ou descrição, desde o momento em que te senti em minha barriga. Você foi minha alegria, meu coração e tudo o que sempre foi puro e real em minha vida”, escreveu Drena.

“Gostaria de estar com você neste momento. Gostaria de estar com você. Não sei como viver sem você, mas tentarei seguir em frente e espalhar o amor e a luz que você me fez sentir ao ser sua mãe. Você foi tão profundamente amado e apreciado e eu gostaria que o amor sozinho pudesse tê-lo salvo. Eu sinto muito meu bebê, eu sinto muito @carlosmare. Descanse em paz e no Paraíso Eterno, meu querido menino”, concluiu a mãe.

Carlos Mare, que ela menciona na postagem, é o pai do jovem. Ele não se manifestou publicamente, mas publicou um quadrado preto na rede social também na noite deste domingo, simbolizando luto.

Ainda não há informações da causa da morte de Leandro De Niro Rodriguez. Robert De Niro também não falou a respeito até a publicação deste texto.