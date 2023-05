Morre Peter Simonischek, ator de ‘Animais Fantásticos’, aos 76 anos

Peter Simonischek, ator de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, morreu na madrugada desta terça-feira, 30, aos 76 anos. A notícia foi confirmada pela agência de notícias austríaca ORF. A causa da morte não foi revelada.

O artista teve grande importância no cenário teatral e televisivo internacional. Ele havia participado diversas vezes no Festival de Salzburgo, na Áustria, em que protagonizava a peça Jedermann.

Peter Simonischek estrelou 'As Faces de Toni Erdmann', filme indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2016. Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP

Dentre as principais obras que estrelou, está o longa As Faces de Toni Erdmann, indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2016. Pelo longa, Peter recebeu o prêmio de Melhor Ator no European Film Awards.

Em Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, terceiro filme da franquia derivada de Harry Potter, o artista interpretou o personagem Warder. A produção foi lançada em 2022.

O ator deixa a mulher, Brigitte Karner, com quem era casado desde 1989, e dois filhos.





