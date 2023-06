Morre empresário tetraplégico que inspirou filme ‘Intocáveis’, Phillippe Pozzo di Borgo

Philippe Pozzo di Borgo, empresário francês que inspirou a história do filme Intocáveis, um dos maiores sucessos do cinema francês recente, morreu em Marrakech, no Marrocos, aos 72 anos, informou Eric Toledano, um dos diretores do longa, à agência AFP na sexta-feira, 2.

Philippe Pozzo Di Borgo durante o festival de cinema internacional de Marrakech, no Marrocos, em 3 de dezembro de 2011. Foto: Stringer/Reuters

Descendente de uma família nobre de Córsega, Posso di Borgo sofreu um acidente de parapente em 1993 e se tornou tetraplégico. Em seu livro Le Second Souffle, lançado em 2001, contou como saiu da depressão graças ao seu cuidador, Abdel Yasmin Sellou.

A história, com as interpretações de François Cluzet e Omar Sy, foi adaptada aos cinemas em Intocáveis, com quase 20 milhões de espectadores na França. Também houve uma adaptação feita nos Estados Unidos, The Upside, com os atores Bryan Cranston e Kevin Hart.