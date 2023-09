MovieTokers brasileiros: Quem são os jovens nas redes que influenciam consumo de cinema e streaming

Milhares de visualizações, centenas de comentários e um único interesse: saber qual será o próximo filme ou série a ser avaliada pelos movietokers, influenciadores que colecionam, somados, milhões de seguidores no TikTok, e que têm feito sucesso com as suas análises pessoais de filmes e séries. A partir das suas criações, eles consolidam uma nova percepção sobre a indústria cinematográfica brasileira.

O fenômeno, que se consagrou nos Estados Unidos, é potencializado pelo alcance das redes sociais e chama a atenção de marcas, plataformas de streamings e distribuidores de filmes nacionais e internacionais. A Globoplay é um exemplo de plataforma de olho nisso.

A notoriedade desses jovens leva as produções para outra escala de consumo, e se torna um meio de divulgação importante para atingir novas gerações. Eles já fazem parcerias pagas em vídeos pontuais, mas dizem ter independência no resto da produção.

A produção de conteúdo pelos influenciadores tem formato diferente das críticas tradicionais do mercado. Os próprios influenciadores, aliás, não costumam se denominar críticos de cinema e avaliam o seu trabalho como uma troca de experiências e gostos pessoais com os seguidores.

Neste texto, você vai saber:

Quem são os influenciadores movietokers

Como funcionam as parcerias com grandes marcas

Eles têm liberdade para criticar?

Miguel Lokia, 32, é um dos grandes nomes do nicho. Nas redes sociais, ele possui mais de 1.5 milhão de seguidores e entende como natural o movimento que se consolidou nos últimos anos. “A internet já é entendida como um espaço de conversa, e eu me expressando na internet sou só mais uma voz nessa conversa que todo mundo está convidado a participar”, esclarece.

Continua após a publicidade

“Estou à vontade para me apresentar não como um especialista, mas como mais um entusiasta”, destaca ao avaliar a identificação e a linguagem como um dos principais fatores para o público acompanhar o seu trabalho na internet.

Gêneros diversos

Dentre os temas que cativam a atenção do público-alvo dos movietokers, curiosidades, teorias e super-heróis se destacam. Nonô Franco, 22, começou explorando o universo dessas figuras ficcionais, mas sentiu que o seu potencial poderia ser ampliado ao ver o retorno positivo dos seguidores.

Conforme relata, muitos deles perguntavam a opinião dela sobre outras produções. Com isso, a influenciadora optou por expandir as suas criações e hoje fala sobre a cultura pop que, além de filmes e séries, inclui músicas, animações, trends do momento e listas com indicações.

Acho engraçado quando falam que eu sou crítica de cinema porque não é bem assim. Os meus critérios não são técnicos. Isso [é o que] torna especial, mais gente como a gente. Nonô Franco, designer e influenciadora digital

“O meu critério é: se eu gosto, eu indico. Se eu gosto, [os meus seguidores] vão gostar também [porque] eles confiam em mim.”

Continua após a publicidade

Nonô classifica o seu trabalho como descontraído e divertido. Dois adjetivos que justificam os seus mais de 1 milhão de seguidores e vídeos que já atingiram quase 2 milhões de curtidas. “[O que fez mais sucesso] com certeza foi a que eu fiz a filha do Tony Stark [personagem que faz o Homem de Ferro nos filmes da Marvel], Morgan Stark versão mais velha”, lembra.

“Esses vídeos foram essenciais para eu crescer e para as pessoas entenderem que eu tinha essa criatividade e esse potencial para falar de filme”, conta.

Assim como Miguel e Nonô, Luan Damascena, 28, ingressou na produção de conteúdo cinematográfico porque já se interessava pelo meio e viu na plataforma uma oportunidade e uma “ferramenta poderosa” para se conectar com um público maior. Ela já tem quase 600 mil seguidores.

“Quando eu comecei a fazer esses testes e comecei a ver resultado, [soube] que ali no TikTok eu poderia me proporcionar um palco para eu poder expandir meu conteúdo e o alcance do que eu crio”, enfatizou. “Enxerguei como uma oportunidade, agarrei e continuei criando até hoje.”

Para Luan, as análises dos filmes visam levar ao seus seguidores a mensagem por trás da produção. Seu intuito não é explorar apenas os aspectos superficiais.

A minha tarefa não é tentar segmentar o filme em aspectos técnicos. Isso acaba limitando o filme dentro dessas caixinhas, quando na verdade a crítica tem que expandir Luan Damascena, influenciador digital

Continua após a publicidade

“Um aspecto principal para mim na hora de escrever uma crítica é tentar comunicar isso para quem me acompanha: passar a mensagem do filme, como enxergamos dentro do aspecto social, político e tentar trazer as pessoas para um lado reflexivo e com menos detalhes técnicos”, explica Luan. Para ele, o objetivo das suas análises é criar debates construtivos.

“Eu sempre recomendo as pessoas assistirem [aos filmes] porque o cinema é uma experiência individual. A minha opinião não é uma verdade absoluta, cada um vai ter a sua vivência”, explica. Por conta disso, ele acredita que a plataforma voltada principalmente para o público mais jovem pode ajudar nesse processo de interesse e visão crítica.

“Uma das grandes missões dos críticos atualmente é expandir esse repertório, despertando interesse do público para o cinema nacional, de outros países e de outras décadas. Quebrar essa barreira - ou esse preconceito - é difícil, demanda tempo, esforço de muitos profissionais da área. Mas é possível, principalmente dentro de uma plataforma com uma aderência muito alta de jovens e jovens adultos.”

Parceria paga com a Globoplay

Tiago Lessa, diretor de marketing, aquisição e engajamento dos produtos digitais e produtos licenciados da Globo, diz que esses jovens “atuam na construção de comunidades” e “instigam o consumidor a querer acessar os nossos lançamentos”.

Segundo ele, o principal critério ao escolher um influenciador para divulgar os produtos é ter conexão com a marca. “A abordagem criativa, interesse, territórios abordados e perfil dos seguidores também são critérios avaliados na seleção de um influenciador”, esclarece. Thiago pontua ainda a relação na divulgação pelos influenciadores e na divulgação tradicional.

Continua após a publicidade

Veja um exemplo de vídeo (identificado no TikTok como ‘parceria paga’ por Miguel):

“As pessoas buscam validação e opiniões sobre o que assistir. E os influenciadores são uma referência para sua base [...] Gerir comunidades, fortalecer e retroalimentar a divulgação de lançamentos é um papel que os influenciadores fazem muito bem”, avalia.

“Trata-se de uma frente muito relevante na estratégia de marketing dos nossos lançamentos e nos ajuda a construir mensagens para um público naturalmente interessado em novidades, dicas e aprofundamento sobre os conteúdos de streaming. Esse pilar, junto às demais frentes de marketing, tem uma função importante na construção de uma comunicação integrada”, diz.

Tem liberdade?

De acordo com eles, o compromisso é sempre com o seguidor. Eles também presam por uma linguagem simples que priorize a “integridade e credibilidade”, conforme destaca Miguel Lokia.

“Quando eu vou produzir um conteúdo, tento levar em consideração o que eu acho que é o objetivo do filme [e o que eu estava] sentindo no momento que estava assistindo o filme”, argumenta.

Continua após a publicidade

“O mais importante é falar sobre o projeto sem mudar a linguagem que já tem na rede social”, diz Miguel - que, conforme mostrado acima, identifica uma parceria paga quando ela acontece.

É importante manter a integridade. Uma coisa é apresentar o filme na publicidade e outra é fazer uma análise. É importante manter a credibilidade tanto com o anunciante quanto com a audiência Miguel Lokia, influenciador digital

No entanto, a maior parte do conteúdo de Miguel e outros influenciadores não é de parcerias pagas. Eles podem até ter contato com empresas e serem convidados para cabines de imprensa, por exemplo, como outros críticos. Mas dizem que isso não influencia no teor dos vídeos.

Luan Damascena segue a mesma linha de raciocínio e também privilegia a integridade das críticas. “Quando me convidam para assistir a um filme eles só esperam que eu publique uma crítica, seja ela positiva ou negativa”, comenta.

“Eu sempre reforço para os estúdios que o meu trabalho é de crítica. Por mais que possa existir algum tipo de parceria, eu sempre tento ser bem criterioso, assistir [ao filme], e ver se eu gosto. Eu preso muito pela integridade das críticas que eu faço, então é sempre bom ter cuidado em relação a isso.”

Já Nonô avalia como sendo parte da responsabilidade ao ser convidada por uma marca. “Acho que parte da responsabilidade também é isso. Se eles estão me convidando, [acham] que a minha opinião é interessante. Então, se eu tiver pontos a criticar, eu vou”, enfatiza. “Sinto que eu tenho a liberdade e o potencial para isso.”