Mulher que inspirou ‘Viva - A Vida é Uma Festa’ morre aos 109 anos

A mulher que inspirou a personagem Mamá Coco (a abuelita) do filme Viva - A Vida É uma Festa no celebrado filme produzido pelos estúdios Pixar e vencedor do Oscar de melhor animação em 2017, morreu no domingo, informaram as autoridades mexicanas.

“Lamento profundamente a morte de Dona María Salud Ramírez Caballero, Mamá Coco, mulher incansável e exemplo de vida, que foi a inspiração para este amado personagem que deu a volta ao mundo”, afirmou Roberto Monroy, secretário de Turismo de Michoacán (oeste), estado natal da mexicana.

Cena da animação 'Viva - A Vida é Uma Festa', de 2017 Foto: Disney Pixar

De acordo com a imprensa local, Dona María completou 109 anos em setembro e morreu em sua cidade natal de Santa Fe de la Laguna, famosa pela celebração tradicional do Dia dos Mortos.

Após o sucesso do filme, que retrata a festividade mexicana, a idosa virou uma celebridade e vários turistas pediam fotos com Dona María.

Viva - A Vida É uma Festa relata a história de um menino que embarca em uma viagem fantástica no mundo dos mortos para conhecer seus ancestrais, em particular o tataravô, pai de Mamá Coco.