‘Na Ponta dos Dedos’: conheça estranho e belo filme da Apple TV+ sobre amor em um mundo distópico

Há quem acredite que a unha está estranhamente ligada ao coração. E isso no sentido de saúde mesmo: manchas nela poderiam indicar alguma questão cardíaca. Mas e se a unha, em vez das preocupações médicas, falasse com o coração pela dimensão romântica? É justamente isso que responde o estranho e belo Na Ponta dos Dedos, dirigido por Christos Nikou, recém-lançado na Apple TV+.

O longa-metragem conta com uma premissa pra lá de curiosa, já típica do cinema de Nikou: Anna (Jessie Buckley) e Ryan (Jeremy Allen White) encontraram o amor verdadeiro, que é comprovado por uma nova e polêmica tecnologia que usa a unha dos apaixonados. Só há um problema nessa equação: Anna ainda não tem certeza de que este é o amor definitivo. Então, ela aceita um cargo em um instituto de testes de amor e conhece Amir (Riz Ahmed).

Jessie Buckley e Jeremy Allen White em "Fingernails", que estreia em 3 de novembro de 2023 na Apple TV+. Foto: Apple TV+/Divulgação

Toda essa ideia maluca nasceu há quatro ou cinco anos da mente do próprio Nikou, que escreveu o roteiro ao lado de Sam Steiner e Stavros Raptis. “Eu estava pensando em criar um filme sobre o amor enquanto eu também tentava entender o que é o amor”, explica.

“De certa forma, é uma história pessoal, mas queria entender o motivo de ter tantas pessoas ao meu redor que tentam encontrar o amor de uma forma diferente agora, principalmente por meio de apps de namoro e redes. Eles usam os dedos se gostam de alguém ou não”.

A partir daí, Nikou cria uma fábula amorosa – ainda que nem tão romântica – que traz traços evidentes de O Show de Truman, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças e até mesmo do cinema de Robert Bresson. É, assim, uma história atípica e que busca ficar perdida no tempo – ainda que fale sobre modernidade, escapa de tecnicismos da nossa era. “O amor é algo que existe em nosso mundo para sempre. Queria criar algo atemporal enquanto as pessoas estão procurando respostas por meio da tecnologia”, diz.

Jessie Buckley e Riz Ahmed em "Fingernails", que estreia em 3 de novembro de 2023 na Apple TV+. Foto: Apple TV+/Divulgação

Cinema grego em (des)construção

Christos Nikou faz parte de uma nova geração de cineastas gregos que questionam tudo ao redor – amor, memória, família, carinho, cuidado – por meio do estranhamento. É um movimento bem diferente do que diretores gregos clássicos faziam, como Dinos Dimopoulos ou Alekos Sakellarios, partindo para um cinema de embate com o público. Além de Christos, há Yorgos Lanthimos (A Favorita, Pobres Criaturas) e Alexandros Avranas (Miss Violence).

“Há potencial para mais. O problema é que na Grécia não temos dinheiro para fazer filmes”, diz o diretor. “O mesmo [problema] do Brasil. E há tantos grandes talentos no Brasil. Esse é o problema. Por exemplo, A Nuvem Rosa. [A diretora Iuli Gerbase] me contou que fez o filme com quase nada. É o mesmo problema que temos na Grécia quando fazemos filmes, estamos produzindo com orçamento muito baixo. Mas há um começo: há definitivamente talento na Grécia, há talento em todo o mundo. Só precisamos apoiar os cineastas”.

O diretor de fotografia Marcell Rév e o diretor Christos Nikou nos bastidores de "Fingernails", que estreia mundialmente em 3 de novembro de 2023 na Apple TV+. Foto: Apple TV+/Divulgação

Nikou, assim como o colega Alexandros Avranas, teve mais facilidade de cruzar a fronteira: enquanto Yorgos Lanthimos demorou quatro filmes até fazer um longa-metragem em inglês, Avranas e Nikou fizeram apenas um longa em grego até chegar a Hollywood.

O primeiro filme de Christos, que abriu as portas dessa maneira, foi Apples: a produção fala sobre uma epidemia que faz as pessoas perderem a memória. É genial, ainda mais pensando que foi antes da própria pandemia de covid-19.

O cineasta, assim, mostra que gosta de tocar em temas espinhosos: amor e memória, até o momento. “Estou sempre tentando encontrar tópicos [sobre coisas que] existem para sempre”, explica. “Pego algo um pouco maior, mas tento analisar de uma forma estranha, sobre como lidamos com isso”.

E o próximo filme? Segundo o cineasta, o projeto já está começando a dar os primeiros passos no roteiro. “É um filme que fala sobre o que os figurantes fazem nos filmes”.