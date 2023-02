‘Nada de Novo no Front’ leva Bafta 2023 e aumenta favoritismo ao Oscar; veja lista de vencedores

Nada de Novo no Front foi o grande vencedor dos prêmios Bafta em 2023, levando sete conquistas, incluindo a de melhor filme e melhor diretor. Outro destaque foi Os Banshees de Inisherin, que levou como melhor filme britânico e também nas categorias de ator coadjuvante e atriz coadjuvante. Elvis, com quatro prêmios, incluindo o de melhor ator, também se deu bem.

A decepção ficou por conta de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, um dos três filmes com mais indicações, 10, mas que recebeu apenas uma estatueta na cerimônia, na categoria de edição.

O épico sobre a Primeira Guerra Mundial e nova adaptação para o cinema do romance de 1928 de Erich Maria Remarque foi o primeiro longa a acumular 14 ou mais indicações para o Bafta desde O Discurso do Rei, em 2011. Além do bom resultado na premiação, o longa também é cotado como um dos favoritos a vencer o Oscar deste ano.

A sigla Bafta faz referência à Academia de Cinema Britânica, British Academy of Film and Television Arts.

Vencedores do Bafta 2023

Continua após a publicidade