‘Não fizemos um filme sobre o México’, diz Zoe Saldaña sobre críticas a ‘Emilia Pérez’ após Oscar

ENVIADA ESPECIAL A LOS ANGELES - Vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, por sua atuação em Emilia Pérez, Zoe Saldaña falou abertamente sobre as controvérsias envolvendo o filme e seu retrato do México, muito criticado por cidadãos do país. Ela concedeu uma entrevista, acompanhada pelo Estadão, logo após ganhar o prêmio.

Zoe Saldaña após receber o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2025 Foto: Frederic J. Brown / AFP

PUBLICIDADE Questionada explicitamente por uma jornalista mexicano, que afirmou os integrantes do filme haviam falado pouco sobre México, local onde se passa a história, ela respondeu: “Eu sinto muito que você e muitos mexicanos se sentiram ofendidos. Mas eu não compartilho com essa opinião.” “Para mim, o coração deste filme não está no México. Não fizemos um filme sobre um país”, justificou Saldaña. “Fizemos um filme sobre quatro mulheres, e essas mulheres poderiam ser russas, dominicanas, negras, israelenses, de Gaza...”

Ela continuou: “São mulheres universais, que lutam todo dia, tentando sobreviver à opressão sistêmica. Mas estou aberta a ter conversas com meus irmãos e irmãs mexicanos sobre o que Emília ter feito melhor”.

Ainda em defesa do filme, a artista disse que não guarda arrependimentos. “Esse filme não é uma história real. Se pudesse, eu o faria de novo mil vezes”, afirmou. “É um filme lindo, feito com muito amor e só posso falar disso, por que foi a minha experiência. Quando algo nao é bem recebido, você fica muito confuso quanto ao porquê, mas depois que você analisa e pensa, você precisa tomar uma decisão. E eu decido seguir meu coração sempre, porque sei que sou uma pessoa limpa e que todas as conversas sobre minha arte têm a ver com a humanidade”.

Saldaña ainda reforçou que não há um “manual” para fazer arte: “A arte segue o amor, o coração e aluz, e talvez possa ser uma forma para alguém explorar conversas que não entenda. Quando isso acontece, chegam mais vozes que podem se juntar à mesa.”

Ao longo da temporada de premiações, Emilia Pérez se envolveu em diversas controvérsias. O filme foi criticado, entre muitos motivos, pelo retrato estereotipado do México e pelo seu retrato das pessoas trans. Isso sem mencionar o resgate de tuítes preconceituosos de sua protagonista Karla Sofía Gascón, que tornou-se tema de uma das piadas do apresentador Conan O’Brien durante a cerimônia do Oscar.