Não quer pegar fila no dia dos namorados? Veja dicas de 5 filmes românticos em streaming

O Dia dos Namorados acontece nesta segunda-feira, 12 de junho. Se você está procurando um bom filme de romance para assistir sem ter que enfrentar filas no cinema, separamos cinco opções de longas disponíveis no streaming. Confira abaixo.

Como Eu Era Antes de Você (Prime Vídeo e Globoplay)

Com dificuldades para se manter num emprego, a atrapalhada Louisa (Emilia Clarke) aceita um cargo de alta rotatividade para auxiliar o jovem tetraplégico Will (Sam Claflin) em seu cotidiano. O contraste entre as personalidades dela, que é solar e otimista, com a dele, desmotivado e ácido, rende um romance interessante que encanta e, ao mesmo tempo, retrata lados difíceis envolvendo a questão de saúde. Lançado em 2016.

P.S. - Eu Te Amo (Netflix e Prime Vídeo)

Holly (Hilary Swank) fica arrasada após a morte de seu marido, Gerry (Gerard Butler), que passou seus últimos dias lutando contra uma doença terminal. Um dia, ela é surpreendida com uma encomenda enviada pelo falecido e se assusta. É o início da ideia que move o longa, uma série de cartas deixadas por ele antes de morrer, para serem entregues ao longo do tempo, sempre terminando com a frase “P.S.: Eu te amo”. A ‘presença’ ausente dificultará a superação de Holly ou lhe permitirá vencer o luto gradualmente? Lançado em 2007.

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho (Netflix e Globoplay)

O diretor Daniel Ribeiro consegue abordar temas como homossexualidade e deficiência visual de forma respeitosa e sem tirar o foco do filme em uma bela história de amor. Na trama, Leonardo (Ghilherme Lobo) é um adolescente cego que passa pelo despertar amoroso ao conhecer o aluno novo de sua sala, Gabriel (Fabio Audi), que também chama a atenção de sua melhor amiga, Giovana (Tess Amorim). Lançado em 2014.

Fica também a dica para assistir ao curta que deu origem ao longa, Eu Não Quero Voltar Sozinho, disponível no YouTube.

Esposa de Mentirinha (Netflix, Star+ e HBO Max)

Danny (Adam Sandler) é solteiro, mas finge ser casado para se dar bem com as mulheres. Um dia, conhece Palmer (Brooklyn Decker), que toca seu coração de uma maneira diferente. Porém, ao descobrir que ele é ‘casado’, se afasta. É hora de recorrer a mais mentiras: de fato, é casado, mas já está em vias de se divorciar. E sua ex é uma colega de trabalho que topa ajudar, Katherine (Jennifer Aniston).

Tudo parecia ir bem, até que a mulher atende uma ligação de seus filhos de verdade, e Palmer acredita que as crianças também são de Danny, pedindo para conhecê-los. O trio organiza uma viagem para um resort com as crianças, e a necessidade do personagem de Sandler em manter o castelo de mentiras no qual se meteu rende uma série de situações para dar risada. Lançado em 2011.

Um Amor Para Recordar (Paramount+)

A clássica história de romance entre uma mocinha comportada e o bad boy da escola, embalada por uma trilha sonora que é um show a parte para quem gosta de relembrar o início dos anos 2000, com boas músicas do Switchfoot e da própria Mandy Moore, que canta Only Hope numa das cenas mais conhecidas do filme. A descoberta de uma doença, porém, pode mudar completamente a forma como cada um impacta na vida do outro. Lançado em 2002.