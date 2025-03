Walter Salles comentou em entrevista no tapete vermelho do Oscar 2025 sobre a felicidade de Ainda Estou Aqui representar o Brasil no prêmio da Academia. O cineasta falou que o momento é de todos os que contribuíram para a realização do filme, mas disse que o longa-metragem não tem o favoritismo aos prêmios.

(From L) Brazilian director Walter Salles and Brazilian actress Fernanda Torres attends the 97th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California on March 2, 2025. (Photo by Robyn Beck / AFP) Foto: ROBYN BECK

“Não é a celebração de um filme, é a celebração da cultura brasileira e do cinema brasileiro antes de mais nada”, ressaltou, em entrevista a Ana Furtado, na Max.

PUBLICIDADE “Da nossa cinematografia, que é polifônica e riquíssima; da literatura brasileira através do livro do Marcelo [Rubens Paiva], da música através de Caetano [Veloso], Erasmo [Carlos] e Tom Zé; da fotografia brasileira através do trabalho do Tejido, de todos nós que botamos um ‘grãozinho’ de areia para fazer esse filme”, continuou. “É realmente a celebração da cultura brasileira, e estamos muito honrados. Não somos favoritos a absolutamente nada, mas estamos felizes de celebrar esse brasil que vale a pena.” Fernanda Torres, que estava ao lado do realizador durante o momento, concordou: “É verdade”, reafirmou.

Em Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva — mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva e viúva do ex-deputado federal Rubens Paiva. No longa biográfico, inspirado no livro homônimo escrito por Marcelo, acompanhamos a vida da família Paiva durante a ditadura militar. Quando o patriarca da casa é raptado pelo regime, cabe a Eunice manter sua família unida e lutar pelo esclarecimento do sumiço de seu marido.

A obra de Walter Salles se tornou um fenômeno de público e crítica, e já se consagrou como a quinta maior bilheteria na história do cinema nacional. O filme já levou mais de 5 milhões de espectadores aos cinemas no país, e é o primeiro a concorrer ao Oscar de Melhor Filme.