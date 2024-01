O filme Napoleão, do diretor Ridley Scott, ficou disponível no streaming na terça-feira, 9, após mais de um mês nos cinemas. Com Joaquin Phoenix no papel principal do imperador da França, a obra pode ser alugada ou comprada.

Atualmente, o longa pode ser comprado ou alugado na AppleTV+ e em outras plataformas, como Prime Video, Claro TV+, Google Play e Microsoft Films & TV (Xbox).

Segundo a assessoria da Apple TV+, Napoleão estará disponível na plataforma para os assinantes, sem necessidade de aluguel ou compra, mas ainda não há uma previsão de quando isso deve ocorrer.

Cena de 'Napoleão', de Ridley Scott, com Joaquin Phoenix Foto: Sony Pictures/Divulgação

O filme de Scott resgata as origens de Napoleão e retrata a ascensão e queda do líder militar. A produção ainda remonta as batalhas épicas do conquistador e explora a mente estratégica de uma das figuras mais importantes da história.

Phoenix estrelou no papel com a atriz Vanessa Kirby, que vive a imperatriz Josephine, uma das mulheres do imperador francês. É a personagem dela, inclusive, que dá o tom da trama.

