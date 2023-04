Netflix: 5 comédias para assistir e começar o mês de forma alegre

Diversas comédias foram lançadas recentemente pela Netflix. Aproveitando este momento de início de mês, o Estadão sugere cinco séries e filmes para você assistir nesta primeira semana de abril de 2023.

Mistério em Paris

Estrelado por Adam Sandler e Jennifer Aniston, o filme que fez sua estreia no fim de semana é uma continuação de Mistério no Mediterrâneo (2019), em que Nick e Audrey, anos após desvendar um crime, buscam engatar sua agência de serviços de detetive, desta vez, em um novo país. Clique aqui para ler uma crítica.

Instável

Está comédia de oito episódios traz pai e filho da vida real também para a ficção. Ellis Dragon (Rob Lowe) é um empresário de sucesso, mas um tanto excêntrico, que precisará rever a relação que tem com seu filho, Jackson (John Owen Lowe) para salvar tanto sua empresa quanto sua família.

Continua após a publicidade

Wellmania

Após ver uma oportunidade profissional dos sonhos nos Estados Unidos ser frustrada por conta de sua saúde debilitada pelo sedentarismo e má alimentação, uma australiana resolve mudar seus hábitos radicalmente.

Fantasma e Cia

Uma família se muda para a nova casa, mas, chegando lá, se deparam com Ernest, um fantasma diferente dos que estamos acostumados a ver nos filmes de terror. Capturado em câmeras de celular, ele acaba viralizando e fazendo sucesso graças ao jovem Kevin, que passa a averiguar as origens do novo amigo e se vê envolvido numa trama que envolve até agentes do governo dos EUA.

Já Era Hora

Continua após a publicidade

Na toada de filmes como Tudo Bem No Natal Que Vem e Click, essa comédia retrata a vida de um homem que, a cada vez que dorme, acorda no seu aniversário do ano seguinte, precisando se adaptar a como seu mundo mudou e refletir sobre como gasta o tempo de sua vida.