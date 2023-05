Nicolas Cage retorna na sequência do filme ‘O Senhor das Armas’

A sequência do longa O Senhor das Armas, de 2005, foi confirmada com o retorno de Nicolas Cage, segundo o Deadline. O ator irá reprisar seu papel como o traficante de armas Yuri Orlov e descobrirá que tem um filho, Anton, interpretado por Bill Skarsgård, que está seguindo seus passos no crime. O astro e o ator - que interpretou o palhaço Pennywise no filme It - A Coisa - também atuarão como produtores executivos no novo filme, novamente dirigido por Andrew Niccol.

Em comunicado, o diretor prometeu explorar mais os personagens do primeiro filme. “Platão disse muito bem - ‘apenas os mortos viram o fim da guerra’. Estou ansioso para passar mais tempo na companhia do charmoso diabo que é Yuri Orlov e agora seu filho ilegítimo - que acaba não sendo legítimo de forma alguma”, disse.

Comandadas pelas Vendôme Pictures e a Saturn Films, empresa de Cage, as filmagens devem começar em outubro deste ano. Ainda não há previsão de estreia para a sequência.

Rivalidade entre pai e filho

A trama vai explorar uma rivalidade intergeracional entre pai e filho, com Anton reunindo um exército mercenário para lutar contra os conflitos do Oriente Médio, desencadeando uma rixa com seu pai. “No mundo do ‘O Senhor das Armas’ não falta munição para possibilidades de histórias que podemos contar, e estamos muito animados para contar mais uma que segue a perigosa jornada de Yuri e Anton”, disse o produtor Philippe Rousselet, que também atuou no longa original.

Bill Skarsgård interpretou o palhaço Pennywise no filme 'It - A Coisa' Foto: Mario Anzuoni / Reuters