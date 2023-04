Nicolas Cage revela seu Top 5 dos filmes em que atuou; veja quais

Nicolas Cage contou qual o ranking dos cinco melhores filmes que fez em sua carreira, de acordo com a própria opinião. A declaração foi dada em resposta à pergunta ““Qual é o Top 5 dos filmes de Nicolas Cage por Nicolas Cage?” durante o The Late Show with Stephen Colbert. Os longas escolhidos foram: Pig (2021), Mandy - Sede de Vingança (2018), Vivendo no Limite (1999), Vício Frenético (2009), Joe (2013).

É possível assistir a Vivendo no Limite no streaming através do Star+. Vício Frenético está disponível no Paramount+. Já Mandy - Sede de Vingança está no catálogo apenas para aluguel em plataformas como YouTube, Amazon Prime Vídeo, Apple TV+ e Google Play Filmes.

Curiosamente, Nicolas Cage deixou de fora de seu top 5 de filmes Despedida em Las Vegas, que lhe rendeu um Oscar em 1996.